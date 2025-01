Quem decidir ficar no Windows 10 vai perder o suporte para o Microsoft 365

O fim do suporte da Microsoft para o Windows 10 é algo que vai mesmo acontecer. No final deste ano tudo mudará e o Windows 11 passará a ser o único com atualizações e suporte. Agora, a Microsoft deu mais um argumento para a atualização do sistema. Com o fim do Windows 10 vem também o fim do suporte ao Microsoft 365 neste sistema operativo.

Com a data de final de ano do Windows 10 a aproximar-se em outubro, os utilizadores que ainda utilizam o sistema operativo vão ter de tomar uma decisão. Ou atualizam para o Windows 11 ou perdem o suporte. As soluções para a última opção existem, incluindo aplicações de terceiros que manterão o sistema operativo seguro. No entanto, parece que se continuarem com o Windows 10 também perdem o suporte do Microsoft 365.

Conforme detetado agora, a Microsoft atualizou a sua documentação sobre como os utilizadores podem migrar do Windows 10 para o Windows 11. Parte deste artigo descreve o que acontece se alguém não atualizar, e uma adição recente a esta secção traz más notícias para quem é fã das aplicações de produtividade da Microsoft.

Por último, as aplicações Microsoft 365 deixarão de ser suportadas após 14 de outubro de 2025 em dispositivos Windows 10. Para utilizar as aplicações Microsoft 365 no seu dispositivo, terá de atualizar para o Windows 11.

Isto não significa que os utilizadores do Windows 10 estão totalmente bloqueados no Microsoft 365. Segundo a documentação da Microsoft intitulada “O que significa o fim do suporte do Windows para o Office e o Microsoft 365”, quem ficar no Windows 10 pode continuar a utilizar o Microsoft 365, mas não receberão nenhuma atualização futura.

O suporte para o Windows 10 terminará a 14 de outubro de 2025. Após essa data, se estiver a utilizar o Microsoft 365 num dispositivo Windows 10, as aplicações continuarão a funcionar como antes. No entanto, recomendamos vivamente a atualização para o Windows 11 para evitar problemas de desempenho e fiabilidade ao longo do tempo.

Desta forma, quem quiser continuar a utilizar uma versão compatível do Microsoft 365, agora pode ser um bom momento para atualizar para o Windows 11 antes que o suporte seja terminado. Ou, por outro lado talvez seja agora a oportunidade perfeita para verificar as muitas alternativas ao Office disponíveis.