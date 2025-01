Pequeno animal alcança 99,2 decibéis usando o pénis como instrumento

Qual acha que é o animal mais barulhento do planeta? Seguramente serão muitas as tentativas. Mas poderão cair na resposta errada. Se levarmos em conta o tamanho relativo do corpo, então o prémio vai para o minúsculo barqueiro de água: Micronecta scholtzi. E o tremendo barulho que faz não é com a boca... é com o seu pénis!

Usar o pénis como se fosse o arco de um violino

Este pequeno inseto foi coroado em 2011, quando uma equipa de investigadores apresentou as suas descobertas na Conferência Anual da Sociedade de Biologia Experimental.

Com pouco mais de 2 milímetros de tamanho, e parecendo o cruzamento entre uma pulga e um percevejo, os barqueiros de água podem não parecer grande coisa para fazer barulho, mas fazem. Só que não o fazem com a boca. Nada disso. Quando o barqueiro quer chamar a atenção, ele usa o pénis.

O termo técnico para o que o barqueiro faz é “estridulação”, que consiste em esfregar partes do corpo (normalmente pernas) para produzir som. Mas o barqueiro leva esta abordagem numa direção inusitada, usando o pénis como se fosse o arco de um violino – e a analogia é apropriada, dado que o som que produz é equivalente a estar na fila da frente de uma orquestra barulhenta.

Mas não confies apenas nas nossas palavras. Tens mesmo de ver esta entrevista de um agricultor a tentar explicar esta peculiaridade evolutiva numa entrevista de 2019 ao The Today Programme:

Ele estridula, o que provoca vibração ao esfregar o seu... pénis contra a testa. Ao fazer isto, consegue produzir 99 decibéis, tornando-se, tamanho por tamanho, o animal mais barulhento do planeta.

Explicou o agricultor John Lewis-Stempel.

Faz tanto barulho "como um avião"!

Um barqueiro a estridular pode alcançar 99,2 decibéis, para ser exato, e a uma frequência de 10 kHz, que está dentro do alcance dos ouvidos humanos. Na verdade, as pessoas conseguem ouvi-lo, apesar do habitat aquático destes pequenos insetos.

Surpreendentemente, mesmo que 99% do som se perca ao passar da água para o ar, o canto é tão alto que uma pessoa a caminhar pela margem pode ouvir estas pequenas criaturas a cantar do fundo do rio.

Disse o Dr. James Windmill, da Universidade de Strathclyde, num comunicado.

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2025/01/barqueiro_de_agua03.webp.mp3

O canto do barqueiro é usado para atrair parceiros, e, embora o som seja alto, o espaço que utiliza para produzi-lo é minúsculo – cerca da largura de um fio de cabelo humano.

Não sabemos realmente como conseguem fazer um som tão alto com uma área tão pequena.

Acrescentou Windmill.

Embora uma “orquestra” de barqueiros possa não ser o suficiente para arrebatar, estudar como seres tão pequenos fazem tanto barulho pode ter implicações de grande alcance em tecnologia e biomimética.

Biologicamente, este trabalho pode ser útil na conservação, uma vez que gravações de sons de insetos podem ser usadas para monitorizar a biodiversidade. Do lado da engenharia, pode informar o nosso trabalho em acústica, como em sistemas de sonar.

Concluiu Windmill.

Portanto, não tema o barqueiro de água. O seu palco pode ter sido descrito como “uma área tão pequena”, mas a sua atuação é, sem dúvida, grandiosa.