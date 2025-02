Office no Windows gratuitamente? Microsoft agora permite, mas com anúncios e limitações

Ainda que existam muitas suites de produtividade disponíveis na Internet e diretamente no browser, muitos preferem o Office, instalado no PC. Esta tem a obrigatoriedade de ter uma licença, mas a Microsoft parece querer mudar isso. Agora sabe-se que será possível ter o Office no Windows gratuitamente, mas com anúncios e limitações.

A Microsoft aumentou recentemente o preço da subscrição do Microsoft 365, justificando a mudança com mais experiências de IA ao serviço. Claro que isso incomodou alguns utilizadores, pelo que a empresa está agora a fazer um movimento na direção oposta, permitindo que os clientes do Windows utilizem as aplicações do Office gratuitamente.

Os utilizadores repararam que agora é possível utilizar aplicações do Office no Windows sem licença. Na primeira utilização, é solicitado que inicie sessão com o seu Microsoft. A conta mostra um botão "Saltar por enquanto". Ao clicar nele é mostrada outra janela onde pode clicar em "Continuar gratuitamente".

O que traz esta versão? Na realidade bastantes funcionalidades. A maioria das presentes funciona, e é possível visualizar e editar documentos sem grandes limitações. No entanto, a Microsoft só permitirá guardar ficheiros no OneDrive.

Isso acaba por limitar a utilização, não sendo possível guardar ficheiros localmente ou editar ficheiros locais. Têm de ser carregados no OneDrive primeiro. Além disso, vão surgir anúncios numa barra lateral com um botão para remover anúncios ao subscrever o Microsoft 365.

Quanto às funcionalidades em falta, a lista existe e pode ser vista, para ajudar os utilizadores. Ainda que muitas possam ser consideradas necessárias e úteis, esta alternativa torna a ferramenta acessível para uma utilização mais básica.

Por enquanto, parece que a Microsoft testa este novo plano com um conjunto limitado de utilizadores e regiões. Espera-se que surja brevemente de forma mais alargada e que assim permita aos utilizadores terem o Office da Microsoft no PC, a funcionar, ainda que com limitações e com publicidade.