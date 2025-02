O seu próximo smartphone Android poderá ter 8 anos de atualizações

Um dos temas recorrentes no universo Android são as atualizações e o tempo que estas são oferecidas. As melhorias têm surgido e agora há uma novidade importante. Em breve os smartphones Android podem vir a ter 8 anos de atualizações. Depende apenas da Qualcomm e da Google.

As marcas de smartphones Android, como a Google e a Samsung, oferecem sete anos de atualizações de software e segurança para os seus modelos mais recentes. No entanto, a Qualcomm está agora a abrir as portas para que os OEM Android forneçam vários anos de suporte de software para os seus dispositivos com os seus SoCs mais recentes.

Numa publicação oficial, a Qualcomm anunciou que estabeleceu uma parceria com a Google para oferecer aos OEM a capacidade de fornecer suporte até oito anos de atualizações do sistema operativo e de segurança. Os primeiros dispositivos a beneficiar deste suporte alargado de atualização de software serão os smartphones Android equipados com o mais recente SoC Snapdragon 8 Elite com o Android 15.

O suporte será também alargado aos dispositivos equipados com os novos chipsets Snapdragon série 8 e 7, que serão lançados ainda este ano. O maior período de suporte para a atualização de software permitirá aos utilizadores tirar o máximo partido dos seus investimentos em smartphones e prolongar a vida útil do dispositivo. Os OEM Android terão também a oportunidade de oferecer as mais recentes funcionalidades aos seus utilizadores ao longo destes oito anos.

Além disso, o programa incluirá também duas atualizações para o Android Common Kernel (ACK) da plataforma móvel. Isto é importante porque o Kernel é o núcleo do sistema operativo Android, e a atualização do kernel ACK irá garantir que os OEM podem fornecer atualizações de segurança durante todo o período de oito anos.

A Google entende que os esforços da Qualcomm para prolongar a vida útil dos dispositivos Android são um passo fundamental para aumentar a longevidade dos smartphones. Através desta colaboração, os OEM podem atualizar o software e a segurança dos seus dispositivos de forma mais integrada, garantindo uma experiência Android mais segura e duradoura para os utilizadores.

A Qualcomm salientou ainda que, embora tenha preparado o caminho para oito anos de suporte de atualização de software, isso não é obrigatório. Caberá aos fabricantes de Android decidir quais os smartphones que irão tirar partido do suporte de atualização alargado.