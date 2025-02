Chegou o Android Auto 13.8 para resolver muitos dos problemas recentes

O Android Auto tem sido algo de muitas melhorias nos últimos meses. Infelizmente isso tem sido acompanhado com alguns problemas, que impedem a utilização total. A versão mais recente acaba de chegar e resolve o mais recente, abrindo caminho também a uma novidade importante: novos tipos de apps.

A Google lançou a versão beta do Android Auto 13.8 para os utilizadores correspondentes há apenas alguns dias. Ainda assim, a versão estável já está disponível para todos há algumas horas, independentemente de fazerem ou não parte do programa beta. Isto significa que não foi encontrado nenhum bug na versão beta do Android Auto 13.8 que foi disponibilizada há alguns dias.

De notar que este é um lançamento por fases, por isso, quem ainda não tem o Android Auto 13.8 disponível, não se deve preocupar. O ponto alto da atualização Android Auto 13.8 é que corrige um bug bastante importante que era uma verdadeira dor de cabeça para os utilizadores recentemente.

Falámos do bug que fazia com que os telefones reiniciassem quando a ligação sem fios era estabelecida entre o smartphone Android e a unidade de infoentretenimento. Até agora, os utilizadores tinham de fazer o downgrade da versão do Android Auto para versões anteriores para resolver este erro, mas com a versão 13.8 isso já não é necessário.

O Android Auto 13.8 corrige este problema, pelo que os telefones já não reiniciam quando a aplicação é iniciada nos carros. Esta é uma inovação pequena, mas bem-vinda, mas será o prelúdio para outras funcionalidades e recursos que estão muito perto de chegar ao Android Auto.

Um deles é o lançamento de novos tipos de aplicações que chegarão em breve como parte do programa "aplicações móveis prontas para automóveis". Este programa está disponível há algum tempo no Android Automotive, mas também chega ao Android Auto.

Com isto, novos tipos de aplicações como navegação, jogos e música estarão disponíveis para download para Android Auto, mas apenas quando o carro estiver estacionado. Fica assim aberta a porta no Android Auto para mais inovação e, principalmente, para novos tipos de apps, com novas funcionalidades.