A Microsoft foi fundada há 47 anos, no dia 4 de abril de 1975

Se há uma empresa que mudou a forma de viver do ser humano, enquanto profissional, essa empresa é a Microsoft. Com 47 anos, a gigante tecnológica americana, com sede em Redmond, Washington, visa apoiar a invenção, o fabrico e licenciamento de bens e serviços relacionados à computação. A empresa foi registada no Novo México em 1976 depois de ter sido formada no ano anterior por dois amigos de infância. Sim, hoje a Microsoft está de parabéns.

Nada disto seria o que é se os dois amigos, Paul Allen e Bill Gates, não fossem antes de tudo uns ávidos geeks dos computadores numa época em que o acesso a esta máquinas era uma missão muito complicada. Mas estes dois... fizeram história!

Dois geeks dos computadores no tempo "sem janelas"

Tudo começou com dois amigos e uma vontade de fazer mais pelo prazer de fazer. A curiosidade era tal que Allen e Gates até faltaram às aulas, quando andavam no ensino básico, para viver e respirar na sala de informática da escola.

Reza a história que terão invadido o computador da escola e foram apanhados. Contudo, em vez de serem expulsos, receberam tempo ilimitado no computador em troca de ajudar a melhorar o desempenho dessa máquina da escola.

Bill Gates, o abandono de Harvard e o nascimento da Microsoft

Em 1973, Gates deixou Seattle para ingressar na Universidade de Harvard como aluno de direito. No entanto, o primeiro amor de Gates nunca o deixou, pois ele passou a maior parte do tempo no centro de computação de Harvard, onde continuou a aprimorar as suas habilidades de programação.

Também Paul Allen trocou de cidade e foi para Boston. Arranjou trabalho como programador e pressionava Gates a deixar Harvard para poderem trabalhar juntos em tempo integral nos seus projetos. Gates não tinha certeza do que fazer, mas o destino interveio.

Em janeiro de 1975, Allen leu um artigo na revista Popular Electronics sobre o microcomputador Altair 8800 e mostrou-o a Gates. Gates ligou para a Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS), fabricante do Altair, e ofereceu os seus serviços e os de Allen para escrever uma versão da nova linguagem de programação BASIC para o Altair.

Após oito semanas, Allen e Gates demonstraram o seu programa à MITS, que concordou em distribuir e comercializar o produto sob o nome Altair BASIC. O acordo inspirou Gates e Allen a formar a sua própria empresa de software. Assim, a Microsoft foi iniciada em 4 de abril de 1975 em Albuquerque, Novo México - a casa da empresa MITS -, com Gates como o primeiro CEO.

De onde veio o nome 'Microsoft'?

No dia 29 de julho de 1975, Gates usou o nome "Micro-Soft" - que havia sido sugerido por Allen - numa carta a Allen referindo-se à parceria. O nome, uma junção de "microcomputador" e "software", foi registado na Secretaria de Estado do Novo México em 26 de novembro de 1976.

Em agosto de 1977, menos de um ano depois, a empresa abriu o seu primeiro escritório internacional. A filial, localizada no Japão, chamava-se ASCII Microsoft. Em 1979, a empresa mudou-se para Bellevue, Washington, e dois anos depois foi incorporada sob o nome de Microsoft Inc. Gates era presidente da empresa e presidente do conselho, e Allen era vice-presidente executivo.

Histórico de produtos da Microsoft

Sistemas operativos

Quem não conhece os sistemas operativos da Microsoft? Bom, hoje já não se falam em computadores pessoais sem haver referência ao Windows, apesar de haver outro sistemas.

Um sistema operativo é um software fundamental que permite que um computador funcione. Como uma empresa recém-formada, o primeiro produto de sistema operativo da Microsoft a ser lançado publicamente foi uma versão do Unix chamada Xenix, lançada em 1980. O Xenix foi usado mais tarde como base para o primeiro processador de texto Multi-Tool Word da Microsoft, um predecessor do Microsoft Word.

O primeiro sistema operativo de grande sucesso da Microsoft foi o MS-DOS (Microsoft Disk Operating System), escrito para a IBM em 1981 e baseado no QDOS (Quick and Dirty Operating System) do programador de computador Tim Paterson.

No acordo do século, Gates licenciou o MS-DOS para a IBM, mas manteve os direitos do software. Como resultado, Gates fez uma fortuna para a Microsoft, que se tornou uma grande fornecedora de software.

Rato Microsoft

O rato da Microsoft foi lançado em 2 de maio de 1983.

Apelidado de "rato de olhos verdes", o Rato Microsoft apresentava um par de botões verdes. Também apresentava um corpo mais curvo do que os designs de blocos mais comuns dos ratos da época. Assim como outros ratos da época, o Rato Microsoft usava uma bola de aço para rastrear.

A versão inicial apresentava uma interface InPort ISA, exigindo a instalação de uma placa Microsoft no computador. Versões posteriores estavam disponíveis com portas seriais DE-9 ou DB-25 . Todas as versões do Rato Microsoft podiam ser usadas com sistemas DOS compatíveis com IBM, entre outros.

Windows

Também em 1983, foi lançado o maior feito da Microsoft. O sistema operativo Microsoft Windows tinha uma nova interface gráfica de utilizador e um ambiente multitarefa para computadores IBM. Em 1986, a empresa abriu o capital. O sucesso fez com que Gates se tornasse multimilionário aos 31 anos.

O Microsoft Windows (ou simplesmente Windows) é uma família de sistemas operativos desenvolvidos, comercializados e vendidos pela Microsoft. É constituída por várias famílias de sistemas operativos, cada qual atendendo a um determinado setor da indústria da computação, sendo que o sistema geralmente é associado com a arquitetura IBM PC compatível.

As famílias ativas do Windows incluem Windows NT, Windows Embedded e Windows Phone; estes podem abranger subfamílias, como Windows CE ou Windows Server.

Entre as famílias Windows extintas estão o Windows 9x; o Windows 10 Mobile é um produto ativo, não relacionado à família defunta Windows Mobile. A Microsoft introduziu um ambiente operacional chamado Windows a 20 de novembro de 1985, como um shell para MS-DOS, em resposta ao crescente interesse em interfaces gráficas de utilizador (GUIs).

O Microsoft Windows passou a dominar o mercado de computadores pessoais (PC) do mundo, com mais de 90% de participação de mercado, superando o Mac OS, que havia sido introduzido em 1984.

A Apple chegou a ver o Windows como uma invasão injusta na sua inovação no desenvolvimento de produtos GUI, como o Lisa e o Macintosh (eventualmente resolvido na Justiça em favor da Microsoft em 1993). Nos PCs, o Windows ainda é o sistema operativo mais popular.

Microsoft Office

1989 marcou o lançamento do Microsoft Office, um pacote de software que, como o nome descreve, é uma coleção de programas para uso em ambiente "escritório". Ainda usado hoje, inclui um processador de texto, folha de cálculo, programa de e-mail, software de apresentação de negócios e muito mais.

Foi anunciado pela primeira vez por Bill Gates em 1.° de agosto de 1988 na Comdex, em Las Vegas. A sua primeira versão continha os aplicativos Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint. Ao longo dos anos, os aplicativos Office receberam recursos compartilhados, como um corretor ortográfico único, entre outros.

Internet Explorer

Em agosto de 1995, a Microsoft lançou o Windows 95. Isso incluía tecnologias para ligação com a Internet, como suporte interno para rede dial-up, TCP/IP (Protocolo de Controlo de Transmissão/Protocolo da Internet) e o navegador Internet Explorer 1.0.

O Internet Explorer foi um dos navegadores web mais usados do mundo, obtendo um pico de cerca de 95% da fatia de uso entre 2002 e 2003. Isso ocorreu após conseguir vencer a primeira guerra dos navegadores contra o Netscape Navigator, que foi o navegador dominante durante a década de 1990.

Xbox

Em 2001, a Microsoft lançou a sua primeira unidade de jogos, o sistema Xbox. A Xbox enfrentou forte concorrência da PlayStation da Sony e, eventualmente, a Microsoft descontinuou a Xbox original a favor de versões posteriores.

Em 2005, a Microsoft lançou a consola de jogos Xbox 360, que foi um sucesso.

Microsoft Surface

Em 2012, a Microsoft fez a sua primeira incursão no mercado de hardware de computação com o anúncio de tablets Surface que rodavam Windows RT e Windows 8 Pro.

A Microsoft moderna

É considerada a terceira empresa startup de maior sucesso de todos os tempos em termos de capitalização de mercado, receita, crescimento e impacto cultural. Desde os anos 1990, tem diversificado cada vez mais o mercado de sistemas operativos e tem feito uma série de aquisições de empresas.

Em maio de 2011, a Microsoft adquiriu a Skype Technologies por 8,5 mil milhões de dólares na sua maior aquisição até aquela data, em 2014 finalizou a compra da fabricante de smartphones Nokia por 7,2 mil milhões de dólares e no mesmo ano anunciou também a aquisição da Mojang Studios por 2,5 mil milhões de dólares.

Em 2016 anunciou a aquisição do LinkedIn por 26,2 mil milhões de dólares, em 2018 anunciou a compra da GitHub por 7,5 mil milhões de dólares, em 2020 anunciou a compra da ZeniMax Media por 7,5 mil milhões de dólares para fortalecer os estúdios da Xbox.

Em 2021 anunciou a compra da Nuance Communications por 19,7 mil milhões de dólares e em 2022 anunciou a sua maior aquisição. Comprou a empresa de jogos eletrónicos Activison Blizzard por 68,7 mil milhões de dólares com previsão para finalização em 2023.

Muito deste percurso foi já sob os comandos do indiano Satya Nadella, que sucedeu a Steve Ballmer. Nadella entrou para a Microsoft a 4 de fevereiro de 2014.