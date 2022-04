Relatório: Quase metade daqueles que possuem criptomoedas adquiriu-as em 2021

As moedas criptográficas não são assim tão recentes quanto parecem, embora tenham conhecido muita popularidade nos últimos tempos. De acordo com um novo relatório, quase metade dos inquiridos compraram criptomoeda, pela primeira vez, em 2021.

O inquérito abordou 30.000 pessoas de 20 países diferentes.

As moedas criptográficas conheceram um crescimento abrupto no ano de 2021. Se dúvidas houvesse, um relatório recente refere que quase metade dos detentores de criptomoedas inquiridos fizeram a sua primeira compra no ano passado.

O inquérito foi elaborado pela Gemini, uma plataforma de compra e venda de criptomoedas, e inquiriu 30.000 pessoas de 20 países, no período entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022.

De acordo com o relatório, 41% dos detentores de criptomoeda do mundo fizeram o seu primeiro investimento em 2021. No entanto, em alguns dos países incluídos, a percentagem sobrepõe-se à média. Por exemplo, na Índia, 54% dos inquiridos entraram neste mundo no ano passado.

Além disso, o inquérito averiguou que a principal motivação para o investimento em criptomoedas foi a inflação. Aliás, o interesse pelas moedas criptográficas entre as pessoas que vivem em países com mais de 50% de desvalorização em relação ao dólar era mais de cinco vezes superior, comparativamente àquelas que vivem em países com economias mais estáveis.

Conforme revelou o inquérito, mercados como a América Latina, Ásia Pacífico e Estados Unidos foram aqueles que viram o maior crescimento no número de pessoas a investir em criptomoeda pela primeira vez.

Apesar de as moedas criptográficas serem altamente voláteis, o relatório da Gemini indica que 79% dos que afirmaram ter comprado ativos digitais, em 2021, fizeram-no como um investimento a longo prazo.

Relativamente à Europa, o relatório descobriu que 17% dos indivíduos assume possuir criptomoedas. Assim, aquela está a par da Austrália (18%), por exemplo, mas abaixo da média global de 23%. Mais do que isso, apenas 7% das pessoas que não possuem criptomoedas é que estariam dispostas a adquiri-las.

Aqui, 36% daqueles que ainda não investiram nestes criptoativos menciona que a principal preocupação passa pela falta de segurança jurídica sobre a criptomoeda.

