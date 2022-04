Flintlock: The Siege of Dawn, quando os Deuses e armas se cruzam

A equipa de desenvolvimento neozelandesa A44 Games e a editora Kepler Interactive anunciaram recentemente o seu próximo jogo, Flintlock: The Siege of Dawn.

Um RPG de ação em desenvolvimento pela equipa responsável por Ashen.

Em desenvolvimento pelos estúdios sediados na Nova Zelândia, A44 Games (responsáveis por Ashen), Flintlock: The Siege of Dawn é um RPG de ação que decorre num universo de fantasia negra, onde os humanos se encontram sob o jugo dos Deuses e dos seus exércitos de Mortos-Vivos.

Dessa forma, jogo convida todos os jogadores a embarcar numa aventura épica para a Salvação da Humanidade e na qual os principais ingredientes são a Vingança, a Magia e a Pólvora.

A história de Flintlock começa com a referência que a Porta para o Mundo dos Mortos foi aberta o que permitiu a que um poderoso Exército de Undead (Mortos-Vivos) escapasse e invadisse a nossa realidade. A vida de tudo e de todos encontra-se em perigo de extinção.

Mas nem tudo está perdido e uma Aliança foi forjada para combater a ameaça. O jogador vai poder controlar Nor Vanek, membro do exército da Aliança que, com o seu companheiro Enki, uma estranha criatura com poderes mágicos, terá de enfrentar a ira dos Deuses e do seu Exército de Mortos-Vivos.

Flintlock: The Siege of Dawn, decorre num Mundo de Fantasia onde a pólvora acaba de ser inventada e com ela as armas de fogo. Num mundo de Deuses e Magia Negra, será essa invenção que poderá inverter a tendência e resgatar a Humanidade do aprisionamento dos Deuses e dos seus Exércitos de Undead?

No anuncio do jogo, ficou ainda no ar uma suspeição de que Nor Vanek terá uma vingança muito pessoal em relação aos Deuses que agora combate.

Decorrendo num mundo aberto à exploração, o jogador vai participar em combates épicos, seja em desertos áridos, cavernas escuras ou cidades devastadas pela destruição.

Este é o derradeiro esforço da Humanidade e cada ataque terá de valer, seja através de armas de fogo, de magia ou mesmo do uso dos velho machado de guerra, despoletando poderosas combos contra alguns dos mais desafiantes bosses que iremos encontrar no jogo: os próprios Deuses.

Flintlock: The Siege of Dawn será lançado mais para final do ano, para Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, PlayStation 4 e PC (via STEAM e Epic Games Store).