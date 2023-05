O domínio da Google na pesquisa leva a que seja a opção mais usada nos browsers. Esta é uma posição paga, mas que rende à empresa muito dinheiro. Isso pode mudar em breve, pelo menos no Firefox, com a Microsoft a querer ocupar este lugar com o seu Bing.

Microsoft quer conquistar o Firefox com o Bing

São bem conhecidos os contratos da Google com os sistemas operativos e com os browsers que usamos na Internet. São muitos milhões pagos e que atraem para este motor de pesquisa os utilizadores, que assim podem depois ver publicidade apresentada e outras formas de rendimento.

A Mozilla, com o Firefox, é uma das empresas que está nesta posição, mas que em breve poderá mudar para a concorrência. Segundo o que está a ser avançado, a Microsoft estará a tentar ocupar o lugar da Google como o motor de pesquisa padrão deste browser, tentando colocar ali o Bing.

Fontes próximas deste tema revelaram que altos quadros da Microsoft estão interessados que surja um acordo com a Mozilla. A ideia é que o Bing passe a ser o motor de pesquisa padrão. Com o fim do contrato que a Google tem para o Firefox a terminar no final deste ano, existe espaço para esta mudança.

Mozilla pode mudar a pesquisa no seu browser

Esta mudança não será completamente estranha no Firefox, até porque já esteve a ser testada no passado recente. A Mozilla teve em 2021 uma experiência a decorrer, onde o motor de pesquisa do browser foi alterado para ser usado o Bing da Microsoft.

Com todo o interesse que se gerou em torno da IA e do Bing, é natural o possível interessa da Microsoft em conquistar ainda mais espaço. Ao mesmo tempo, e com esta posição nobre, a Mozilla poderá ter uma palavra a dizer neste negócio. Este é um valor importante para a empresa e para o seu financiamento, em especial para os desenvolvimentos do Firefox.

Será interessante ver como este (suposto) negócio evoluirá e como a Microsoft irá lidar com este investimento. Ainda que não seja o browser mais usado na Internet, estando longe do topo, o Firefox tem uma legião de utilizadores fieis e que acreditam neste browser.