Quantos quilómetros de estrada consegue percorrer com um carro elétrico por 50€?

Com a emergência dos carros elétricos, surgem dúvidas em relação às diferenças entre estes e os modelos com motor de combustão, nomeadamente, em termos do preço das viagens. Afinal, para quantos quilómetros de estrada dão 50€, a bordo de um elétrico?

Um dos aspetos a ter em conta aquando da compra de um automóvel, seja ele de combustão interna ou elétrico a bateria, é o consumo. Se, por um lado, o primeiro depende das diferenças entre a variedade de combustíveis e, ainda que residualmente, da diversidade da oferta das estações para o efeito, o segundo depende de uma lista maior de parâmetros.

Um deles é o custo da recarga. Hoje, vamos calcular quantos quilómetros conseguimos percorrer, em média, num carro elétrico, com 50€.

Dependendo da potência do carregamento, o preço da recarga pode sair muito baixo ou muito alto. Normalmente, se os elétricos forem carregados em tomadas convencionais e domésticas, a recarga será lenta, mas barata. No entanto, caso sejam recarregados em estações para o efeito, o processo será rápido, mas mais caro.

Ora, a maneira mais económica será o carregamento doméstico. Contudo, a resposta não deverá ser linear, pois mesmo esse vai depender de variáveis como o contrato com o fornecedor de energia e o horário em que o elétrico vai ser recarregado. Por isso, tenha em consideração que vamos calcular uma média.

Sendo o preço da eletricidade variável, vamos usar o preço médio do mercado, 0,13€/kWh, conseguido a partir dos valores base de eletricidade praticados pelos principais fornecedores, em Portugal: EDP, Endesa, Gold Energy, Iberdrola e Galp.

À conta, vamos juntar uma nova variável: o consumo dos carros elétricos que, claro está, é diferente, dependendo da sua eficiência, por exemplo.

Consideremos que o Nissan LEAF, na sua versão E+, tem um consumo de 18,5 kWh/100 km. Por sua vez, o BMW iX1 aponta entre 16,8 e 18,1 kWh/100 km. Depois, o Porsche Taycan anuncia entre 19,6 e 23,9 kWh/100 km, e o Tesla Model 3 Standard consome cerca de 14,4 kWh/100 km.

Em Portugal, para quantos quilómetros dão 50€, num carro elétrico?

Tendo em conta a média de 18 kWh por 100 km, a operação consiste em dividir os 50€ pelo preço da eletricidade e, depois, dividir esse resultado pelo consumo do carro elétrico. O valor final corresponderá ao número de quilómetros que podem ser percorridos com o valor estabelecido.

Pegando nas médias que estamos a considerar, 50€ darão para cerca de 385 kWh de energia - portanto, cerca de 2.265 quilómetros.

Conforme sublinhado, estes números não são estanques e dependem de vários fatores, como o momento e o local onde o carregamento é efetuado (para o exemplo, consideramos o carregamento doméstico, pelo que os valores serão diferentes, se calcular para a rede pública). Ainda assim, as estimativas podem ser uma grande ajuda na hora de analisar o valor operacional de um carro elétrico.