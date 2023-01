Todos os que passam o dia na Internet, a trabalhar ou a divertir-se, tem uma surpresa da Google no Chrome para o Android. Esta vai ajudar a guardar os textos e frases importantes, de forma divertida e completamente diferente do que é habitual.

É uma novidade que parece estar em segredo, ainda que esteja à vista de todos, pronta a ser usada. Descubra como pode partilhar um texto importante que tenha encontrado na Internet, usando o Chrome para Android, de forma simples e rápida, mas com muito estilo.

Um segredo do Chrome para o Android

Esta novidade nunca foi apresentada pela Google no Chrome, mas está presente para todos usarem no Android. Permite que criem cartões com os textos que encontrarem na Internet e assim partilhar com qualquer outro utilizador, quer em imagem, quer num simples link.

É uma novidade simples de usar e que fará toda a diferença, permitindo criar cartões personalizados. Estes podem conter qualquer frase encontrada na Internet, seja de um site ou de uma pesquisa no Google, ou noutro qualquer motor de pesquisa.

Criar um cartão com uma frase da Internet

Comecem então por usar o Chrome para encontrar a frase perfeita e que querem partilhar num simples cartão. Uma vez que tiverem a linha perfeita, só precisam de a selecionar, como fazem para uma simples pesquisa ou para copiar para outra app no Android.

Com essa seleção, será aberto um menu de contexto no Android, devendo aqui escolher a opção partilhar. Nesta nova área, encontram no canto inferior esquerdo a opção "Criar cartão", que devem escolher para avançar. A lista de cartões será mostrada, devendo ser escolhida a que mais agradar ao utilizador do Chrome no Android.

Qualquer texto pode ser usado para esta novidade

Depois de escolhido o cartão da preferência, é hora de partilhar o que criaram, da mesma forma que o fazem noutras apps que não o Chrome. Este pode ser enviado para as redes sociais, copiado ou guardado como uma imagem.

Este pequeno segredo que a Google tem no Android conseguirá mudar a forma como partilha o que encontra na Internet.