A Tesla tem objetivos muito precisos e detalhados para as vendas dos seus carros elétricos. 2022 foi um ano importante para a marca, até porque algumas novidades foram trazidas para o mercado e para o seu catálogo de ofertas.

Com o fim do último trimestre do ano de 2022, a Tesla apresentou agora os seus resultados para os últimos 3 meses do ano. A mesmo tempo, revelou os dados anuais de produção e de vendas, mostrando que ficou aquém do prometido, mesmo com um trimestre recorde.

A cada novo trimestre a Tesla tem mostrado a sua força como construtora automóvel. A produção atinge números cada vez mais atrativos e as vendas não abrandam, mesmo com todos os problemas e oscilações do mercado. Elon Musk não tem ajudado, e a sua posição no Twitter não tornou a empresa apelativa.

Ainda assim, e segundo a empresa revelou agora, o último trimestre de 2022 foi mais um que ficará para a história. Foram batidos novos recordes, tanto de produção como de vendas, mas estes números não ajudaram a cumprir o objetivo anual da Tesla que estava definido.

4º Trim 2022 2022 Produção Entregas Produção Entregas Model S/X 20.613 17.147 71.177 66.705 Model 3/Y 419.088 388.131 1.298.434 1.247.146 Total 439.701 405.278 1.369.611 1.313.851

No que toca ao período que agora termina, o Model 3 e o Model Y representaram a maior parte das entregas da empresa no 4º trimestre de 2022, com 388.131 desses veículos elétricos a chegar aos consumidores antes do final do ano.

Em comparação, o Model S e o Model X, os mais caros da Tesla, foram responsáveis ​​por 17.147 entregas no mesmo período. A Tesla produziu 439.701 veículos no quarto trimestre, estabelecendo mais um recorde importante.

In Q4, we produced >439k vehicles & delivered >405k vehicles → https://t.co/L5q9ELR9Pc — Tesla (@Tesla) January 2, 2023

No que toca ao total anual, a marca tinha previsto um aumento de 50%, para 1,4 milhões, face ao ano anterior. Ainda assim, e em 2022, as entregas dos seus carros elétricos cresceram 40% em relação a 2021. O número apresentado mostra que o valor atingiu o 1,31 milhões, enquanto a produção cresceu 47% em relação ao ano anterior, para 1,37 milhões.

Depois de um ano complicado em várias frentes, com o COVID e com limitações nas linhas de produção, a Tesla conseguiu mostrar que ainda está no topo. Os valores apresentados, não apenas no trimestre, mas no ano completo, mostram isso mesmo. Falhou no prometido para 2022, mas ficou muito perto do que se dispôs a fazer.