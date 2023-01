O universo do Android e a sua filosofia de código aberto permite que ROMs como a LineageOS possam ser lançadas para smartphones mais antigos. Esta é baseada no AOSP e garante todas as novidades que a Google criou para o seu sistema.

Esta ROM tem evoluído ao mesmo tempo que as mais recentes versões do Android e agora atingiu um novo patamar. O LineageOS 20 chegou e com ele traz o Android 13, abrindo assim as portas a esta nova versão a muitos smartphones que já tinham sido abandonados pelos fabricantes.

Android 13 também já chegou à LineageOS

As ROMs personalizadas são a forma de muitos smartphones garantirem atualizações e novidades depois das marcas deixarem de criar as necessárias correções. São criadas e mantidas por muitos voluntários, que assim se dedicam a trazer o que há de novo no Android a muitos equipamentos.

O LineageOS não é a única proposta, mas é uma das mais usadas e mais desenvolvidas ao longo dos anos. Esta segue o que a Google cria e transporta para as suas versões tudo o que há de novo neste sistema. Isso pode agora ser visto novamente, com a chegada do LineageOS 20.

Mais que novidades do sistema da Google

Esta nova versão chegou no primeiro dia do ano e traz para esta ROM o Android 13 e tudo o que de novo a Google criou para o seu sistema operativo. Soma-lhe mais algumas novidades e melhorias, principalmente focadas na segurança e na privacidade, para assim proteger os utilizadores.

Além destas melhorias óbvias, também as apps presentes nesta ROM recebem atualizações que foram surgindo. De notar que as atualizações de segurança da Google estão já embebidas nesta versão, que fica assim protegida de forma completa. A lista de todas as novidades pode ser vista aqui.

ROM suporta smartphones mais antigos

A somar a estas novidades que a LineageOS traz para o seu Android, há ainda uma nova app dedicada à fotografia e que mudará muito. Esta abandonou a API anterior e usa agora a CameraX, mais moderna e completa. Com esta novidade, há suporte para câmaras auxiliares e um lote de controlos muito maior.

Com a LineageOS 20 lançada, surge também a lista de smartphones que são suportados. A lista é extensa e não se limita a modelos mais recentes, podendo ser consultada aqui. Instalar esta ROM não é um processo complicado, havendo também muitos guias dedicados para todos os equipamentos suportados.