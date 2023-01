Fortnite vai voltar ao iOS em 2023. Quem garante é o CEO da Epic Games

A saída do Fortnite da loja de apps da Apple foi uma das ações que deu início a uma guerra que ainda está longe de terminar. A Epic Games tentou criar a sua forma de receber as subscrições e as compras, acabando fora do iOS e da App Store.

Com vários processos ainda pendentes nos tribunais, que a colocam frente a frente com a Apple e até a Google, o seu CEO veio agora revelar uma novidade. O responsável máximo da Epic Games anunciou que em 2023 o Fortnite vai voltar ao iOS.

Fortnite vai regressar ao iOS?

O remover do Fortnite da App Store foi um momento importante e que mostrou como a Apple está decidida a controlar de forma firme as apps que tem na sua loja. A Epic Games tentou contornar as regras e rapidamente viu o seu jogo afastado do iPhone e do iPad.

Mesmo com vários processos, que procuraram mostrar que a Apple tem um monopólio e que deveria abrir o acesso a qualquer programador, isso ainda não aconteceu. As entidades regulamentares estão a investigar e ainda não avançaram com mais processos.

Next year on iOS! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 31, 2022

CEO da Epic Games deixou uma surpresa

É neste cenário que não tem ainda qualquer resolução à vista que Tim Sweeney, o CEO da Epic Games veio revelar uma novidade para 2023. Anunciou no Twitter que já este ano o Fortnite deverá regressar ao iOS e ao iPhone, sem, no entanto, revelar mais informações.

A complementar essa publicação, o responsável máximo da Epic Games publicou ainda uma imagem de um personagem do jogo. Este estava a comemorar a passagem de ano e tinha fogo de artificio e o ano de 2023 em fundo, como que a preparar a novidade.

It will come, after IOS 17, because the IOS update will allow Epic and other companies like Stream to add their own app stores into the App Store, so definitely — Daniel Robertson (@ArtemisCliff) January 2, 2023

Propostas vão voltar à App Store da Apple

Apesar de parecer uma provocação, na verdade o regresso do Fortnite ao iOS e ao iPhone pode não ser assim tão estranho. Com a Apple a ter de abrir o seu sistema operativo a lojas externas, será simples o regresso do Fortnite e de outras propostas que foram, entretanto, retiradas da App Store.

Ainda falta muito para se saber como este processo irá acontecer, mas é quase certo que a Apple terá de ceder na Europa e em outros mercados a esta imposição. Haverá certamente controlo, mas será simples ao Fortnite recuperar o seu espaço no iOS e no iPhone.