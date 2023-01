Twitter é processado por não pagar a renda dos seus escritórios na Califórnia

Desde que Elon Musk mostrou interesse em comprar a rede social Twitter que as notícias sobre a plataforma têm sido uma constante. O negócio finalmente foi celebrado, mas tal apenas gerou ainda mais novidades, sendo que muitas delas não são nada animadoras.

Agora, de acordo com as mais recentes informações, o Twitter foi alvo de um processo por não ter pago a renda dos seus escritórios na Califórnia.

Continuamos a saber novas notícias sobre Elon Musk e a sua gestão da rede social Twitter. E as últimas indicam que a rede social suspendeu o recurso de prevenção de suicídio; um hacker roubou 400 milhões de contas da plataforme a quer obrigar o novo CEO a comprar esses dados; e, mais recentemente, soubemos que Elon Musk foi a primeira pessoa do mundo a perder 200 mil milhões de dólares.

O atual estado do Twitter não é nada famoso e há pouco mais de uma semana Musk adiantou que a rede social do pássaro azul já só tem mil milhões de dólares. A par desta situação, Musk já afirmou que o Twitter não gera lucro e que sofre prejuízos milionários e os cortes levaram a várias demissões sem indemnização. Há quem indique que a empresa poderá estar perto da falência e os problemas continuam a chegar...

Twitter processado por não pagar a renda dos escritórios

O outro lado dos cortes tem levado a que também algumas obrigações e responsabilidades não sejam garantidas. Como tal, de acordo com as últimas informações, o Twitter foi agora alvo de um processo por não pagar a renda de aluguer dos escritórios na Califórnia, EUA. Em termos concretos, o processo afirma que a empresa tem em dívida 136.250 dólares de rendas em atraso.

O processo foi aberto pela California Property Trust que é a entidade que detém o edifício designado Hartford Building, onde se encontram os escritórios do Twitter no 30º andar. As instalações localizam-se em California Street, San Francisco.

De acordo com os pormenores, no dia 16 de dezembro de 2022 o Twitter não cumpriu com o contrato de arrendamento. Depois disso, houve um alerta de que a empresa teria 5 dias para pagar a dívida, mas Elon Musk optou por não o fazer.

Como anteriormente o executivo já tinha planos para deixar de pagar as rendas dos seus escritórios, é de esperar que outros processos semelhantes sejam abertos contra a rede social.