Com toda a exposição mediática que tem tido, é natural que o Twitter também se torne interessante para os hackers e todos os que se dedicam a roubar informação na Internet.

Mais um caso está agora a tomar forma, com um hacker a colocar à venda dados de 400 mil contas desta rede social. A sua proposta vai mais longe e quer que Elon Musk ou o próprio Twitter façam esta compra para evitar problemas.

O Twitter tem tido vários problemas aos longo dos anos no que toca à segurança dos seus utilizadores. São conhecidos vários casos de roubo de dados de contas, que acabam nas mãos de hackers e outros, que tentam depois monetizar essa informação.

A mais recente fuga de dados está agora à venda num fórum, com provas de que é real. São informações de 400 mil contas, que aparentemente foram retiradas da rede social em mais uma falha de segurança que afetou este serviço. Estes dados incluem números de telefone, endereços de email de muitas celebridades, de empresas e de utilizadores normais.

BREAKING: Hudson Rock discovered a credible threat actor is selling 400,000,000 Twitter users data.



The private database contains devastating amounts of information including emails and phone numbers of high profile users such as AOC, Kevin O'Leary, Vitalik Buterin & more (1/2). pic.twitter.com/wQU5LLQeE1