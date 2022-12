Após a compra do Twitter por Elon Musk, o seu novo CEO veio mostrar que a situação da rede social era bem diferente da que era apresentada. Decisões difíceis e até incompreendidas foram tomadas, colocando em causa a capacidade de liderança do homem forte da Tesla.

Agora o cenário pode começar a fazer algum sentido, com alguma informação que o próprio Elon Musk revelou. O novo CEO do Twitter revelou agora que a rede social já só tem mil milhões de dólares em dinheiro, o que é muito pouco.

Foi numa das suas conversas com os utilizadores do Twitter, que Elon Musk revelou a mais recente atualização da saúde financeira da rede social. Foi num dos seus Twitter Spaces que toda a informação foi revelada, bem como alguns dados adicionais.

O Twitter tem apenas cerca de mil milhões de dólares em dinheiro. Passei as últimas cinco semanas cortando custos na empresa porque os tempos são difíceis

Esta realidade vinha sendo a ser demonstrada de forma ativa por Elon Musk, com todas as medidas que tem aplicado para controlar as despesas e os custos nesta rede social. Ao mesmo tempo, e como temos visto, tem tentado trazer de volta os anunciantes.

A mostrar também isso o próprio Elon Musk mostrou que a sua presença no Twitter nas últimas 5 semanas tem sido para gerir de forma direta esta situação. Entende que são tempos difíceis para a rede social e que por isso necessita de um empenho ainda maior.

Se você olhar para a situação atual do meu ponto de vista, pensaria que estou dirigindo uma empresa, o Twitter, que é como um avião que foi direto para o chão com os motores em chamas

Com a sua habitual postura, Elon Musk também revelou como tem sido o processo de gerir o Twitter. A melhor comparação que encontrou para a descrever é a de um avião a cair sem controlo ou capacidade de recuperar sozinho.

Curiosamente, as mais recentes ações de Elon Musk no Twitter têm estado longe de garantir qualquer entrada de capital na rede social e na empresa. Falamos do bloqueio de outras redes sociais, das contas de alguns jornalistas e outras situações anormais.

Espera-se que a rede social reaja e que cresça novamente, com ou sem Elon Musk a assumir o papel de CEO, que garantiu abandonar em breve. Resta saber se desta vez será para cumprir e até de forma rápida para ainda salvar o Twitter.