Nem sempre corre bem a chegada de novas versões do iOS que a Apple lança. Há pequenos glitches ou falhas que surgem, muitas vezes sem os utilizadores darem conta disso nos primeiros dias de utilização dos novos sistemas do iPhone.

Por norma a Apple trata destas questões de forma rápida, com atualizações e correções que rapidamente resolvem os problemas. Um desses cenários parece estar em cima da mesa, com muitas queixas de riscos no ecrã de arranque do iPhone, mas a gigante de Cupertino já confirmou que é mesmo apenas uma falha do iOS.

Novas queixas do iPhone 14

As queixas parecem crescer de dia para dia e cada vez mais utilizadores relatam que estão a encontrar riscos anormais ao reiniciar o iPhone. Estas linhas amarelas aparecem apenas durante o arranque, mas não têm qualquer impacto aparente na utilização do iPhone.

Da análise destes relatos, é possível perceber que se trata maioritariamente de um problema que afeta o iPhone 14 Pro Max. Entende-se também que a Apple já avaliou estes casos, com visitas às suas lojas por parte de alguns queixosos, e que não existe assim qualquer problema com o hardware presente.

iOS traz riscos no ecrã ao acordar

Algumas descrições feitas mostram que este problema poderá surgir ocasionalmente ou de forma constante, sem que exista um padrão definido. Alguns reportam que terá mais probabilidade de acontecer caso seja visto um vídeo antes do ecrã ser desligado.

O que é revelado pelas partilhas feitas, a empresa aponta para que o problema esteja no novo iOS 16 e que assim poderá ser resolvido de forma simples, com uma simples atualização. Não existe, no entanto, qualquer indicação de estar a ser preparada qualquer nova versão do sistema do iPhone.

Atualização da Apple deve resolver problema

Naturalmente que já muitos tentaram as normais soluções aplicadas nestes casos. Tanto o desligar do ecrã sempre ligar, o desligar manualmente o ecrã do iPhone ou até a reposição do mesmo não tiveram qualquer sucesso em eliminar o problema.

Tal como dissemos antes, a Apple deverá conseguir eliminar o problema com uma atualização do iOS, focada nesta situação. Provavelmente irá acumular com outras situações que existam e assim criar uma nova versão muito mais completa.