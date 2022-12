Twitter já começou a mostrar o número de visualizações dos tweets a alguns utilizadores

O Twitter não tem dado descanso e Elon Musk está a alterar coisas atrás de coisas. Desta vez, a novidade é o número de utilizadores que visualizaram um determinado tweet: para alguns, a informação já está disponível.

O número de visualizações surge em linha com o número de gostos, de retweets e de citações.

Se a funcionalidade do gosto ou do retweet não lhe parecem suficientes para avaliar a popularidade de uma determinada publicação, no Twitter, Elon Musk chegou para tratar do assunto… de mais um assunto. No início do mês de dezembro, em resposta a um tweet, o agora dono da rede social disse que estaria para breve uma novidade para medir o alcance de uma publicação.

Alguns utilizadores já começaram a receber a possibilidade de ver a quantidade de pessoas a quem a sua publicação chegou. Ou seja, juntamente ao número de gostos, de retweets e de citações, há utilizadores que já conseguem saber quantas vezes é que o seu tweet foi visto. Aparentemente, e ao contrário das três informações que já existem, apenas o autor consegue aceder a esse número.

A novidade foi adiantada pelo The Verge, na sequência do aparecimento repentino da funcionalidade no Twitter de um dos seus funcionários. De acordo com ele, a informação aparece quando se abre um tweet e, pelo que viu, não é possível ver a contagem de visualizações dos tweets dos outros utilizadores.

Conforme reclama a mesma fonte, para já, a funcionalidade não revela nada de novo, uma vez que já era possível ativar a análise da conta e ter acesso a esta informação.

