União Europeia e Apple chegam a acordo para usar pagamentos por NFC no iPhone

A União Europeia tem estado a avaliar a Apple e todos os serviços que oferece. Reclamou por mudanças, ameaçando com multas, processos e até o bloqueio de alguns serviços. No decorrer destes processos, a União Europeia e Apple chegam a acordo para usar pagamentos por contacto (NFC) no iPhone.

União Europeia e Apple chegam a acordo

A União Europeia revelou hoje que aceitou as mudanças que a Apple propôs para estar conforme as regras da concorrência da UE. Os compromissos apresentados respondem às preocupações da Comissão em matéria de concorrência relacionadas com a recusa da Apple em conceder aos rivais o acesso a uma tecnologia padrão utilizada para pagamentos sem contacto com iPhones nas lojas ("Near-Field-Communication" (NFC) ou "tap and go").

No passado recente, a União Europeia concluíra que a Apple tem uma posição dominante no mercado das carteiras móveis para lojas no iOS. O Apple Pay é a única carteira móvel que pode aceder ao hardware e software NFC no iOS para fazer pagamentos em lojas, uma vez que a Apple não o disponibiliza a programadores de carteiras móveis de terceiros.

Poder usar pagamentos por NFC no iPhone

Além disso, concluiu que a Apple abusou da sua posição dominante ao recusar fornecer acesso ao NFC no iOS a criadores de carteiras móveis concorrentes, reservando esse acesso apenas ao Apple Pay. Tal comportamento pode violar o artigo 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia («TFUE»), que proíbe o abuso de posição dominante.

Depois de uma proposta inicial, rejeitada pela União Europeia, a Apple resolveu melhorar a sua oferta e dar uma abertura maior ao NFC no iPhone. Estas regras foram agora avaliadas e a conclusão surgiu. Assim, a União Europeia e Apple chegam a acordo para usar pagamentos por contacto no iPhone.

O novo compromisso da Apple com a UE

Entre 19 de janeiro de 2024 e 19 de fevereiro de 2024, o mercado da Comissão testou os compromissos da Apple e consultou todos os terceiros interessados ​​para verificar se eliminariam as suas preocupações concorrenciais. À luz do resultado deste teste de mercado, a Apple alterou a proposta inicial e comprometeu-se:

Estender a possibilidade de iniciar pagamentos com aplicações de pagamento HCE noutros terminais certificados pelo setor, como telefones comerciais ou dispositivos utilizados como terminal (os chamados SoftPOS), se estiver ativado.

(os chamados SoftPOS), se estiver ativado. Reconhecer explicitamente que os programadores do HCE não estão impedidos de combinar a função de pagamento do HCE com outras funcionalidades ou casos de utilização de NFC.

a função de pagamento do HCE com outras funcionalidades ou casos de utilização de NFC. Eliminar a exigência de que os programadores tenham uma licença como Prestador de Serviços de Pagamento ('PSP') ou um acordo vinculativo com um PSP para aceder à entrada NFC .

como Prestador de Serviços de Pagamento ('PSP') ou um acordo vinculativo com um PSP para aceder à entrada NFC . Para permitir o acesso NFC para os programadores pré-criarem aplicações de pagamento para fornecedores de carteiras móveis terceirizados.

o acesso NFC para os programadores para fornecedores de carteiras móveis terceirizados. Atualizar a arquitetura HCE para estar em conformidad e com as normas da indústria em evolução utilizadas pelo Apple Pay e continuar a atualizar as normas mesmo que já não sejam implementadas pelo Apple Pay, sob determinadas condições.

e com as utilizadas pelo Apple Pay e continuar a atualizar as normas mesmo que já não sejam implementadas pelo Apple Pay, sob determinadas condições. Para permitir que os programadores solicitem aos utilizadores que configurem facilmente a sua aplicação de pagamento padrão e redirecionem os utilizadores para a página de definições NFC padrão, permitindo a inadimplência com apenas alguns cliques.

e os utilizadores para a página de definições NFC padrão, permitindo a inadimplência com apenas alguns cliques. Para cumprir as mesmas especificações padrão do setor que os programadores de aplicações de pagamento HCE e para proteger informações confidenciais obtidas no contexto de uma auditoria.

Reduzir os prazos de resolução de litígios. Além disso, a Apple ofereceu independência adicional e garantias processuais ao administrador responsável pela monitorização.

Os compromissos assumidos pela Apple vão manter-se em vigor durante dez anos e serão aplicáveis ​​em todo o espaço do Espaço Económico Europeu. A sua implementação será monitorizada por um administrador nomeado pela Apple, que apresentará um relatório à Comissão durante o mesmo período.