Alerta: o frio glacial de Frostpunk 2 foi adiado

É uma daquelas noticias que quem espera e desespera pelo lançamento de um determinado jogo, não quer ler, certamente. Os 11 Bit Studios anunciaram recentemente o adiamento da data de lançamento de Frostpunk 2. Venham saber para quando...

Frostpunk 2, a sequela de um dos melhores jogos de estratégia e survival dos últimos anos, foi adiado. Com efeito, os responsáveis dos 11 Bit Studios revelaram que o jogo afinal só estará pronto para "consumo" a partir de 20 de Setembro.

Para todos os que antecipavam o lançamento do jogo esta é uma noticia triste e que certamente não pretendiam ler mas, os 11 Bit Studios assim acharam melhor.

Tal como os jogadores têm de tomar decisões acerca da melhor forma de gerir e manter a Cidade, também a equipa de desenvolvimento as tem de tomar. E, nas suas palavras, esta decisão prende-se apenas com a necessidade de algum tempo extra para poderem desenvolver o melhor produto possível e chegar assim mais perto daquilo que os jogadores pretendem.

"Com base no feedback que tivemos dos jogadores que participaram na Beta, a nota média atribuída foi de 8 em 10. Estamos muito gratos por isso! Ao mesmo tempo, era apenas uma pequena fatia de um jogo em andamento e ainda em crescimento. Embora nosso backlog seja abundante, foi uma oportunidade para ouvirmos o que a comunidade gostou mais e o que eventualmente poderia faltar.", referiu Jakub Stokalski, Designer Director da 11 Bit Studios.

"Este adiamento, permitiu-nos priorizar melhor os desenvolvimentos e preparar modificações entretanto planeadas. Ou seja, garantir a melhor experiência de jogo possível no lançamento."

A história de Frostpunk 2 tem inicio, 30 anos após os eventos do primeiro jogo no qual a Humanidade se encontrava à beira da extinção às mãos de uma nova Idade do Gelo.

A Cidade, aquecida e mantida pelo Gerador que tão arduamente protegemos e alimentámos no primeiro jogo, cresceu e progrediu à medida que os anos passaram, escrevendo um novo capitulo no livro da sobrevivência dos seres humanos. No entanto, novos problema surgem no horizonte e o jogador (Líder da Cidade) é novamente chamado a dar a cara para resolver as novas necessidades e desafios que todos enfrentam.

Frostpunk 2 será lançado a 20 de Setembro para PC, Playstation 5 e Xbox Series X.