Twitter suspendeu o recurso de prevenção ao suicídio

As redes sociais têm sido um problema para muitas pessoas que se comparam com as vidas partilhadas e se frustram por não verem refletidas nessas partilhas as suas próprias vidas. Os desafios que colocam a vida das pessoas em risco são outro dos problemas, principalmente nas camadas mais jovens e até existem correntes que incitam ao suicídio.

O Twitter, em mudanças constantes, acabou mesmo por suspender um seu recurso de prevenção ao suicídio, mas o objetivo é melhorá-lo.

O Twitter diz que está a trabalhar para trazer de volta o #ThereIsHelp, um recurso que indicava aos utilizadores linhas diretas de prevenção ao suicídio e outros recursos de segurança ao pesquisar determinado conteúdo. A Reuters informou que a empresa havia removido a ferramenta de segurança no início da semana por ordem de Elon Musk.

Depois desta notícia, Ella Irwin, do Twitter, confirmou a remoção, mas disse que era temporária, em declarações à Reuters.

Estamos a corrigir a e renovar os nossos prompts. Eles foram temporariamente removidos enquanto o fazemos. Esperamos tê-los de volta na próxima semana.

Contudo, Musk negou que o Twitter tenha removido o recurso. “A mensagem ainda está ativa. Isso é uma notícia falsa”, escreveu Musk no Twitter, acrescentando: “O Twitter não impede o suicídio”. Apesar disto, ao pesquisar por termos relativos ao suicídio na rede social, o banner teima em não surgir.

Irwin avançou ainda que o Twitter deverá adotar uma abordagem semelhante à usada pela Google nestes casos, dada a eficácia do seus sistema.

O desaparecimento do banner #ThereIsHelp, mesmo que por tempo limitado, gerou críticas ao Twitter por parte de alguns defensores da segurança do consumidor.

Se precisar de ajuda, deverá contactar a linha SOS Voz Amiga, com o número 963 524 660. Veja mais contactos úteis aqui.