Burla pelo MB WAY rende meio milhão de euros… a reclusos

Há mais uma burla registada com o serviço de pagamentos português. O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

Apesar de ser um serviço bastante seguro, o MB WAY é um serviço muito explorado pelos burlões. Uma burla recente rendeu meio milhão de euros... e o mais curioso é que foi levada a cabo por reclusos.

Burla com MB WAY foi realizada a partir da prisão de Vale de Judeus

Uma burla através do MB WAY, realizada a partir da prisão de Vale de Judeus, em Alcoentre, Azambuja, rendeu cerca de 500 mil euros aos reclusos.

De acordo com o CM, os suspeitos tiveram ajuda de cúmplices fora da prisão. Segundo revela o jornal, os suspeitos fingiam ser funcionários de grandes empresas dos setores da construção, transportes e hotelaria e nesse cenário contactavam com outras empresas alegando que queriam encomendar produtos, mercadorias ou serviços e explicavam que os pagamentos seriam através do MB WAY.

Assim, enganavam as vítimas para que associassem a sua conta bancária ao contacto de telemóvel que pertencia a um dos arguidos envolvidos. Desta forma, os suspeitos conseguiam desviar o dinheiro.

No total, com esta burla, foram enganadas pelos menos 60 pessoas e empresas.

A aplicação MB WAY está disponível para os smartphones e tablets com sistema Android e iOS. O download, adesão e utilização da app MB WAY não têm custos associados. O MB WAY não cobra qualquer comissão pelas operações realizadas na aplicação. Apenas as transferências poderão ter custos associados cobrados pelas entidades bancárias.