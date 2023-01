Elon Musk é a primeira pessoa a perder 200 mil milhões de dólares

A vida de Elon Musk tem sido pautada pelo sucesso e pela sua riqueza. É detentor das empresas de maior sucesso do mundo, ainda que seja apelidado de louco ou extravagante. Contudo, o último ano ficou pautado por controvérsias que o próprio fez questão de alimentar.

Nas últimas semanas, o CEO da Tesla viu a sua riqueza a cair a pique, depois das ações da empresa também caírem. Estes acontecimentos fazem de Elon Musk a primeira pessoa a perder 200 mil milhões de dólares.

Elon Musk foi a segunda pessoa a acumular uma fortuna pessoal de mais de 200 mil milhões de dólares, ultrapassando esse limite em janeiro de 2021, meses depois de Jeff Bezos. Agora, acaba de se tornar na primeira pessoa a perder 200 mil milhões do seu património líquido.

Segundo relata o Bloomberg, Musk viu a sua fortuna a cair para 137 mil milhões depois das ações da Tesla caírem nas últimas semanas, incluindo uma queda de 11% na terça-feira. A sua fortuna atingiu o pico de 340 mil milhões de dólares a 4 de novembro de 2021 e permaneceu como a pessoa mais rica do mundo até ser ultrapassado neste mês por Bernard Arnault, o magnata francês responsável pela LVMH.

Nos anos de pandemia, o aumento dos preços dos ativos trouxeram ao magnata uma forma de ganhar dinheiro fácil. A Tesla ultrapassou a capitalização de mercado de 1 bilião de dólares pela primeira vez em outubro de 2021, juntando-se a empresas de tecnologia como a Apple, Microsoft, Amazon.

Agora, o domínio da Tesla em carros elétricos está em risco à medida que os concorrentes a alcançam. Repare-se que a empresa está com um desconto para os norte-americanos de 7500 dólares, nos seus modelos mais populares. A produção na fábrica em Xangai também está a diminuir.

O investimento no Twitter parece também ter sido, na verdade, negativo para Elon Musk. Para cobrir os 44 mil milhões de dólares que custou a rede social, já teve que vender muitas das suas ações da Tesla, que hoje deixaram de ser o seu maior ativo, segundo o Bloomberg.

Elon Musk, no entanto, já tinha criticado a Reserva Federal norte-americana que aumentou as taxas de juro a um ritmo elevado, desvalorizando quaisquer preocupações com a Tesla, em concreto.