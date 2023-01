CTT lançam nova app com senha digital para não ter de esperar

Os CTT – Correios de Portugal lançam hoje uma nova aplicação (APP), mais intuitiva e com diversas novas funcionalidades, nomeadamente a criação da Senha Digital para as lojas físicas, a alteração do local de entrega ou o pagamento das portagens em atraso.

A nova app está já disponível para o sistema operativo iOS e para Android, podendo o seu descarregamento ser efetuado nas lojas respetivas.

Nova app tem outras novas funcionalidades interessantes...

Os CTT empregam 12 015 pessoas em Portugal, país onde opera com 2.356 Pontos CTT e mais de 5 000 agentes Payshop. Hoje os CTT lançaram uma nova app que introduz a opção de Senha Digital: caso o cliente pretenda deslocar-se a uma Loja CTT, a APP indica-lhe quais as lojas mais próximas que têm esta funcionalidade e quantas pessoas tem à sua frente. Pode retirar uma senha antes de chegar à loja, evitando as filas de espera no local.

A nova aplicação traz uma melhoria das funções mais utilizadas pelos clientes CTT:

visão integrada de todos os envios

acompanhamento em tempo real das encomendas dos CTT e das encomendas de outros operadores ou distribuidores

Possibilidade de criar envios e alterar o local de entrega

Selecionar as suas moradas preferidas, incluindo os cacifos Locky, entre outras opções.

Para João Sousa, administrador dos CTT...

com esta nova aplicação os CTT colocam mais uma vez as necessidades do cliente em primeiro lugar, reforçando a simplicidade e conveniência da oferta da empresa com uma mais simples acessibilidade aos serviços mais utilizados. É também mais um passo na transformação digital da Empresa, acompanhando as melhores práticas e as exigências de consumidores cada vez mais tecnológicos.

Como principais vantagens desta nova aplicação destaca-se o registo simplificado, em que o processo é muito mais simples, com um conjunto reduzido de campos (nome, email e telemóvel), bem como por via de uma autenticação de contas Facebook ou Apple; a gestão de dados de perfil, com a possibilidade de consultar e editar dados associados ao perfil do cliente, adicionar moradas e cacifos Locky para receber as encomendas e as matrículas para consultar as portagens em dívida; informação detalhada sobre os envios, que está disponível para consulta em qualquer momento; e a possibilidade de saber quais as alterações de entregas que podem ser aplicadas.