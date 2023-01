Baterias de smartphones vão carregar a 240W. Lançamentos estão para breve

As tecnologias de carregamento rápido continuam a evoluir. A União Europeia quer que exista uma uniformização das tecnologias de carregamento rápido, além da adoção da porta USB Tipo-C para carregamento de dispositivos (de uma forma geral), mas as fabricantes continuam a aplicar os seus conhecimentos em Investigação e Desenvolvimento para melhorar a experiência de utilização dos smartphones.

A tecnologia SuperVOOC é associada à OPPO, e adotada por outras empresas do grupo e, depois de ter sido apresentada há quase um ano, a tecnologia de carregamento a 240W estará mesmo para chegar ao mercado.

A OPPO está a criar uma tecnologia de carregamento rápido com potência de 240W, capaz de carregar uma bateria dos 0 aos 100% em apenas 9 minutos. Segundo os testes, em 5 minutos, a bateria carrega 64%. É o tempo de estar a preparar-se para sair de casa, perceber que está sem bateria, meter o telefone à carga, lavar os dentes, vestir o casaco e calçar os sapatos... e sair com o telefone com bateria para o resto do dia.

Uma vez que não é possível fisicamente aumentar de forma substancial a capacidade das baterias, esta é a forma da fabricantes melhorarem a sua oferta aos consumidores.

O vídeo anterior é uma demonstração da tecnologia de carregamento em ação, apresentado em fevereiro no contexto da IFA em Barcelona que decorreu no ano passado.

Carregadores SuperVOOC a 240W surgem em fotografias reais

Apesar de ser uma tecnologia desenvolvida pela OPPO, a verdade é que poderá aparecer primeiro no mercado pelas mãos da realme, que é uma empresa do mesmo grupo e partilha com a OPPO a mesma equipa de I&D.

O realme GT Neo5 deverá ser, portanto, o primeiro smartphone com bateria capaz de suportar o carregamento a 240W e o carregador já apareceu em fotos reais. Do que se pode ver irá carregar no máximo a 20V e 12A. Sabe-se também que o smartphone virá equipado com uma bateria de duas células para distribuir a energia de forma mais segura e rápida. O lançamento deverá acontecer já no próximo dia 5 de janeiro.