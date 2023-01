Fabricante chinesa MT investe 215 milhões de dólares para criar novas placas gráficas

Dadas as pesadas sanções dos Estados Unidos, são cada vez mais as notícias que mostram que a China não baixa os braços e está a tentar com todas as suas 'armas' tornar-se dependente e autosuficiente em termos tecnológicos.

Recentemente as informações mostram que a fabricante chinesa MT (Moore Threads) já conseguiu obter mais de 215 milhões de dólares em investimentos para o desenvolvimento de novas placas gráficas.

Uma vez que os Estados Unidos acrescentam barreiras aos negócios chineses, temos tido cada vez mais notícias que dão conta que várias empresas chinesas encontram como alternativa a criação dos seus próprios produtos através dos seus recursos e materiais.

Nesse sentido, há um par de meses começámos a revelar mais sobre a marca chinesa MT (Moore Threads) que atacou o setor dos jogos com a sua placa gráfica MTT S80, a primeira GPU gaming para PC do país. Mais recentemente, a empresa apresentou o modelo gaming MTT S80 e traz uma motherboard ASUS e custa 423 dólares.

Muitas pessoas ainda não conhecem o nome desta empresa, o que é natural visto que a mesma foi fundada apenas em outubro de 2020 pelo CEO Zhang Jianzhong, que foi ex-vice-presidente da Nvidia.

MT consegue investir mais de 215 milhões de dólares para GPUs

As últimas informações mostram que, aos poucos, a China vai continuando o seu caminho, isolada, para tentar vingar na indústria tecnológica. Como tal, os dados revelam que a empresa MT já conseguiu obter um valor total de 215,4 milhões de dólares em financiamento da Série B para promover e aumentar o desenvolvimento das suas placas gráficas.

A MT já havia recebido anteriormente um total de 313 milhões de dólares da Série A, através do investimento feito por alguns nomes conhecidos como a ByteDance (dona do TikTok) e a Tencent.

Estes montantes vão certamente ajudar a Moore Threads a avançar na criação de novas placas gráficas mais poderosas e, quem sabe, não será este o quarto nome numa corrida onde competem a líder Nvidia, AMD e também a Intel.