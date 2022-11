China ataca o setor dos jogos com a MTT S80, a primeira gráfica gaming para PC

Já aqui dissemos por várias vezes que está a ser muito interessante assistir à dinâmica que acontece no mercado das placas gráficas. Para além dos novos lançamentos das fabricantes mais importantes, temos visto também novas marcas a apostar neste setor, como a Intel.

Mas a China também já estudou este mercado e percebe que é algo onde deve investir. Assim, as últimas informações mostram que o país asiático já tem a sua primeira placa gráfica gaming para PC. Vamos então conhecer melhor a Moore Threads S80 ou MTT S80.

No segmento das placas gráficas, a sólida liderança continua a ser da Nvidia, seguindo-se a AMD. A Intel iniciou-se também neste setor, com as suas GPUs dedicadas da linha Arc Alchemist. Mas existem outras marcas que, embora contem com uma menor participação, tentam também ser a escolha de alguns consumidores. Nestas últimas, encaixam-se alguns modelos chineses, como as Innosilicon Fantasy (Fenghua), tal como já aqui falámos. Mas há agora mais algumas novidades...

China aposta nas placas gráficas gaming para PC com a MTT S80

Surgiram agora imagens daquela que é a primeira placa gaming para PC criada na China. Trata-se da MTT S80, ou Moore Threads S80, e já são conhecidas algumas especificações deste equipamento. De acordo com as informações, a GPU chinesa traz um chip gráfico designado Chunxiao e os seus 4.096 núcleos são designados como MUSA. Quanto à memória, esta será uma GDDR6 de 16 GB.

A frequência da gráfica é de 1,8 GHz, oferecendo uma capacidade de 14,4 TFLOPs em FP32. Em termos comparativos, podemos estar a falar de um chip com um desempenho algures entre a Nvidia GeForce RTX 3060 e a RTX 3060 Ti.

A gráfica MTT S80 vai funcionar no sistema operativo Windows, sendo compatível com alguns importantes recursos, como o DirectX.

Esta é a primeira placa gráfica gaming equipada com interface PCIe Gen 5.0 x16 com capacidade bidirecional de transferência de dados de 128 GB/s. Vem equipada com 3 portas DisplayPort 1.4a e uma HDMI 2.1, suporta uma taxa de atualização 1080p a 360 Hz e ainda gráficos com uma resolução 8K.

De acordo com os detalhes, esta GPU vai ficar disponível no dia de hoje, 11 de novembro, mas, à data em que escrevo este artigo, o preço da mesma ainda não havia sido revelado. Esta gráfica junta-se assim à sua antecessora, a MTT S60, que foi lançada em março deste ano.