Innosilicon Fantasy II: A placa gráfica chinesa de 5 nm que consome menos de 15W

A Intel juntou-se agora à Nvidia e à AMD no setor das placas gráficas e, como são nomes mais populares, é natural que as notícias tecnológicas se foquem essencialmente nos produtos destas marcas.

Mas também já aqui falámos sobre a fabricante chinesa Innosilicon, que se dedica igualmente ao desenvolvimento e produção de GPUs. A empresa, que já lançou o modelo Fantasy I, está agora focada na sucessora Fantasy II. E de acordo com as recentes informações reveladas no anúncio, esta nova placa gráfica será produzida num processo de fabrico de 5 nm e irá consumir menos do que 15W.

Gráfica chinesa Fantasy II vai consumir menos do 15W

Depois do curioso modelo Fantasy I (ou Fanghua 1), a empresa chinesa Innosilicon já anunciou oficialmente a nova placa gráfica Fantasy II (ou Fenghua II). E este modelo é caracterizado sobretudo por apresentar um consumo energético significativamente baixo, que poderá ser menor do que 15W.

Tal como indicado pelas informações reveladas, esta nova GPU poderá então atingir 1,5 TFLOPs de potência em FP32 e um consumo energético entre os 4 e 15 watts de energia. No tweet seguinte pode conferir algumas das especificações apresentadas sobre a placa gráfica Innosilicon Fantasy II.

Esta GPU é baseada na arquitetura Imagination Technologies e produzida num processo de fabrico de 5 nm. A sua capacidade de memória varia, havendo modelos de 2GB, 4GB e 8GB, com versões LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5 e LPDDR5X com velocidades até 10 Gbps e largura de banda de memória de até 102,4 GB/s.

Mas, para além da apresentação, foram também revelados alguns resultados de testes benchmarks, onde a Innosilicon Fantasy II alcançou uma pontuação de 6.500 pontos. Contudo, não foi revelada qual a versão usada, nem muitos outros detalhes.

Assim sendo, podemos indicar que o desempenho desta placa gráfica chinesa se encontra entre a Nvidia GTX 1030 (30W), com 7.200 pontos, e a AMD RX 550 (50W), com 6.700 pontos.

