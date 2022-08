Executivos das fabricantes preveem queda na procura de automóveis

Embora a tendência atual não o indique, estando a ser registados recordes de vendas, há alguns executivos que estão a prever que a procura por automóveis vai diminuir significativamente.

As encomendas não estão a chegar e os responsáveis pelas empresas não preveem o melhor cenário.

Em junho, registou-se um recorde de vendas de carros elétricos, incluindo híbridos plug-in, de cerca de 913.000 unidades. Contudo, de ressalvar que as vendas atuais não correspondem necessariamente à procura atual, uma vez que algumas das vendas que estão a ser concretizadas agora são de encomendas realizadas há vários meses.

Aliás, alguns chefes executivos estão a detetar uma diminuição de encomendas em alguns mercados, resultando num prazo de entrega mais curto. Apesar de ser uma vantagem para o consumidor, as empresas poderão não ver a situação da mesma forma.

Sobre isto, e especificamente em relação à Europa, o chefe executivo do grupo da BMW Oliver Zipse revelou que as novas encomendas não estão a chegar. A par dele, também o CFO da Volkswagen, Arno Antlitz, partilhou, na apresentação dos resultados do segundo trimestre, que a procura está em queda.

A verdade é que a inflação motivou os bancos centrais a aumentar as taxas de juro, tornando mais difícil o acesso a bens mais caros, como é o caso dos automóveis, no caso de precisarem de ser financiados. Além disso, a inflação também abalou a confiança dos consumidores que se mostram cada vez mais reticentes em adquirir esse tipo de bens, numa altura de incerteza.

De acordo com um relatório do instituto de investigação económica Ifo, da Alemanha, está a registar-se um agravamento da situação das fabricantes alemãs. Na perspetiva de um dos executivos, Oliver Falck, “parece que as fabricantes de automóveis ficaram sem opções para passar os custos crescentes dos materiais para os consumidores”. Esta realidade afetará “todo o tipo de carro”.

