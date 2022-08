Podem as gráficas Intel Arc ser concorrentes à altura dos modelos da Nvidia e AMD?

Quando falamos no mercado das placas gráficas, os modelos que conhecemos são sobretudo os da Nvidia, que lidera tranquila este setor, e também os da AMD. Mas a Intel não se quis ficar apenas pela corrida no mundo dos processadores e, como tal, atacou o setor dos gráficos com a sua nova linha de GPUs Arc.

Assim sendo, na nossa questão desta semana queremos então que nos dê a sua opinião: Podem as placas gráficas Intel Arc ser concorrentes à altura dos modelos da Nvidia e da AMD? Participe!

Podem as gráficas Intel Arc ser concorrentes à altura das GPUs Nvidia e AMD?

Foi há sensivelmente um ano que os canais de informação tecnológica começaram a revelar aos poucos a nova linha de placas gráficas de uma marca diferente que não a Nvidia nem a AMD. A gigante Intel, que até aqui se dedicava sobretudo ao ramo dos processadores, quis também focar-se no mundo dos gráficos e, assim sendo, nasceu a gama Intel Arc.

Como habitual, até serem divulgados detalhes por vias oficiais, vários rumores foram fornecendo dados sobre as possíveis características destes GPUs da fabricante norte-americana, sendo que muitos desses dados comparavam as gráficas Intel Arc aos modelos GeForce e Radeon das agora rivais Nvidia e AMD, respetivamente.

O modelo Arc A380 foi o primeiro a chegar ao mercado, tendo já sido personalizado pela marca ASRock. Por sua vez, a marca também já anunciou oficialmente o chip gráfico Arc A750, o qual afirma ser mais rápido do que o Nvidia GeForce RTX 3060. Por sua vez, alguns testes não oficiais também indicam que este modelo é mais rápido do que o AMD Radeon RX 6600 XT. Há também alguns benchmarks que põem o ainda não anunciado modelo Arc A770 próximo do nível da gráfica GeForce RTX 2060.

Assim sendo, na nossa questão desta semana, queremos então que nos diga se acha que as novas placas gráficas Intel Arc podem ser concorrentes à altura dos modelos da Nvidia e da AMD. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Podem as placas gráficas Intel Arc ser concorrentes à altura dos modelos da Nvidia e AMD? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com