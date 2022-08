Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Sabem dizer quando chegam as mudanças ao Netflix?

Bom dia, Precisava da vossa ajuda para saber quando é que a Netflix vai começar a controlar a utilização das contas em várias casas. Tenho uma conta partilhada com 3 amigos, para diminuir os custos e ter acesso a tudo o que o Netflix oferece. O que me está a preocupar é que esses srs vão em breve acabar com este cenário de partilha e obrigar a pagar mais para poder usar a minha conta, uma vez que é partilhada. Peço a vossa ajuda para saber se haverá forma de contornar estas novas regras e quando vão entrar em funcionamento. Matias Seguro

Resposta:

Matias,

Esta é uma questão que tem várias interpretações e várias opiniões, sendo que a que vai prevalecer é a da Netflix, uma vez que é ela que vende o serviço.

Do que temos acompanhado, as mudanças vão surgir e a empresa de streaming vai tentar terminar com a partilha de contas da forma que acontece atualmente.

Não existe ainda um modelo que se saiba ser o final e que vá ser adotado para todos. Existem testes a decorrer em vários países e a tentar o que seja o mais acertado.

Da mesma forma, ainda não existem datas para a entrada em produção destes novos modelos. A única certeza é que estes vão mesmo chegar aos utilizadores.

[Respondido por Pedro Simões]

Como parar a atualização de apps no Android?

Pplware, como consigo acabar com a atualização automática das apps do Android? Quero ser eu a controlar como e quando este processo acontece, não deixando ao sistema a decisão. Penso que isto é possível e por isso estou a pedir a vossa ajuda, como já vi acontecer muitas vezes antes. Vasco Pinto

Resposta:

Vasco,

Esta é uma situação simples de resolver e que lhe demora poucos minutos a configurar. No entanto vai dar-lhe muito mais trabalho posteriormente.

Já abordámos este tema algumas vezes e por isso a forma mais simples de responder é encaminhar para o artigo onde este passo está explicado, tanto de forma global como de forma particular, app a app.

No artigo abaixo encontra tudo o que precisa, devendo apenas seguir os passos indicados:

A parte pior vem depois, quando tiver de controlar de forma constante quais as apps precisam de fazer as atualizações e iniciar esse passo de forma manual.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso mudar o Windows 10 S para outra versão?

Olá Pplware, Preciso da vossa para tornar o meu novo PC mais simples de usar e com ainda mais apps. Eu passo a explicar esta situação, que até poderá ser simples de resolver, mas eu não consigo contornar. A versão do Windows que acompanha a minha nova máquina é o Windows 10 S e isso impede-me de instalar as apps que quero, em especial as que não estão na loja da Microsoft. Assim, a minha pergunta é como contorno esta limitação e como posso deixar o Windows a funcionar sem limitações. Nelson Matias

Resposta:

Nelson,

O Windows S é uma versão dedicada a utilizadores com menores capacidades técnicas e que precisam que o sistema os proteja de forma mais ativa.

Para o conseguir, e entre outras medidas, impede que as apps sejam instaladas de fora da loja da Microsoft.

Claro que não é algo permanente e estes bloqueios podem ser removidos. Note no entanto que após abandonar o modo S não vai conseguir voltar.

Para o fazer, só precisa de tentar instalar qualquer app diretamente do Windows, mas fora da loja de apps.

Ao fazer esse passo, será encaminhado para a loja, para uma notificação de que está numa versão S do Windows e que tem proteções adicionais.

Ainda assim e nesta mesma área, poderá remover o modo S do Windows. De seguida irá reiniciar o sistema e este fica depois numa versão normal.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo usar o Netflix e outros serviço na minha TV Samsung?

Boa tarde, comprei à pouco tempo uma samsung tv e esta vem com a entrada de áudio do tipo óptico.

Assim, comprei um adaptador para poder ligar a televisão a uma aparelhagem que já tinha, no entanto quando estou a ver os canais normais funciona perfeitamente, mas quando mudo para a netflix, hbo ou disney+ começa a fazer um barulho muito estranho e não dá o som.

Sabem o que possa ser?

Diogo Pereira

Resposta:

Diogo,

Esse parece ser um problema de configuração da TV e não das apps que está a usar para ver os serviços de streaming.

Este é um problema que está muitas vezes repetido na Internet e que não parece ter uma solução direta.

Deverá validar nas definições da TV Samsung se existe uma opção associada às apps e à saída de som destas.

Valide se neste caso tem a opção SPDIF ativa ou, no mínimo, que a opção Auto está a ser usada, para assim a TV escolher a saída de áudio certa.

Pode ainda consultar esta questão do fórum da Samsung, onde são apresentadas algumas soluções mais genéricas e que podem ajudar a resolver este problema.

[Respondido por Pedro Simões]

Ainda consigo comprar licenças do Windows 8.1?

Boa tarde, vendem chave de ativação windows 8.1N? Zelia Maria

Resposta:

Zélia,

Esse é um sistema quase a entrar em fim de vida e por isso não deverá ser simples encontrar. Ainda assim, e em dois dos parceiros com que o Pplware trabalha, essa é ainda uma opção viável de compra.

Nos 2 links que apresentamos abaixo, encontra o Windows 8.1 Pro OEM e o Pro Professional a preços muito acessíveis:

Veja se uma destas 2 propostas são o que procura e escolha a que mais se adapta ou a que for mais barata.

De qualquer modo, é interessante e importante ponderar a atualização para o Windows 10 ou para o 11.

[Respondido por Pedro Simões]

