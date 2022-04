Gráfica Intel Arc A770 surge em benchmark e está próxima da GeForce RTX 2070

As novas placas gráficas da Intel, da linha Arc Alchemist, já deram muito o que falar. No entanto ainda nada em concreto conseguiu ser apurado, uma vez que os equipamentos ainda não chegaram efetivamente ao mercado.

Mas recentemente o modelo Intel Arc A770 surgiu no benchmark da Geekbench e equipara-se à placa gráfica GeForce RTX 2070 da Nvidia.

Intel Arc A770 surge em benchmark

Já se sabem alguns pormenores sobre a linha de gráficas Arc Alchemist da Intel. No entanto, o modelo mais conhecido é o mais básico Arc A350M que, juntamente com o A370M, já terão supostamente sido lançados no mercado. Mas a verdade é que ninguém ainda os conseguiu encontrar à venda, e parece que estas GPUs só vão mesmo chegar no final do segundo trimestre, entre maio e junho.

Por outro lado, a Intel Arc A770 será o modelo topo de gama da linha Arc Alchemist e, sobre essa há agora mais alguns detalhes revelados por uma plataforma de benchmark. Os dados foram obtidos pelo Geekbench, onde esta placa gráfica apareceu e onde são mostradas também algumas das suas especificações.

Assim, a GPU flagship da Intel, também conhecida como ACM-G10, funciona a 2400 MHz e conta com uma capacidade de 12.7 GB de memória. De acordo com as informações OpenCL do benchmark, o equipamento trará também 512 unidades de execução. Tal como podemos ver pela imagem abaixo, o teste foi realizado numa máquina equipada com um processador Intel Core i5-9600K.

No teste, a gráfica Intel Arc A770 obteve 85585 pontos, um valor muito inferior à Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Por sua vez, a GPU consegue um empate técnico com a GeForce RTX 2070.

Mas, uma vez que as informações oficiais ainda são escassas, não se sabe com certeza se a A770 será na verdade o modelo mais avançado de toda a linha, ou se a Intel ainda tem algo mais na manga para nos surpreender. Teremos então que aguardar pelas próximas semanas e esperar que a empresa de Pat Gelsinger forneça mais alguns detalhes sobre este novos equipamentos.