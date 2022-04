Afinal parece que as gráficas Intel Arc só vão chegar no final do segundo trimestre

As novas placas gráficas da Intel parecem prometer algum abanão no que respeita ao mercado das GPUs. Mas, apesar de supostamente já ter sido lançado algum modelo da linha Arc Alchemist, parece que este não se encontra em lado nenhum.

Mais estranho ainda é que recentemente a Intel revelou que, afinal, as suas gráficas Arc apenas vão ficar disponíveis no final do segundo trimestre de 2022.

Intel Arc? Só no final do segundo trimestre

Mais de uma semana depois de a Intel ter, supostamente, lançado a sua nova linha de placas gráficas Arc Alchemist, as mesmas não se conseguem encontrar em lado nenhum. De acordo com as informações, a empresa californiana apenas terá lançado a gama Arc 3 de nível mais básico, mas esses modelos de computadores portáteis equipados então com os chips gráficos Arc A350 e A370M são impossíveis de encontrar no mercado.

O canal VideoCardz até colocou mesmo uma publicação na sua conta do Twitter, onde questiona os seguidores se algum deles já conseguiu comprar um portátil com a nova placa gráfica da Intel. E não obteve nenhuma resposta positiva. Como tal, todas estas questões reforçam a ideia de que a Intel, afinal, não terá mesmo lançado estes seus equipamentos durante o primeiro trimestre deste ano.

Para adensar ainda mais a situação, a conta no Twitter do suporte da Intel afirmou na semana passada que os computadores portáteis com as Intel Arc Alchemist integradas estarão disponíveis para compra até ao final do segundo trimestre de 2022.

Mas através da publicação não sabemos ao certo se a empresa se refere a toda a linha mobile disponível, ou apenas às da gama Arc 5 e 7, quais não terão, então, sido lançadas pela Intel.

Há também informações de que nalguns sites que já listavam os modelos de computadores com Arc Alchemist para compra, a data de envio foi adiada para os dias entre 25 de maio e 13 de junho. Portanto, se estava a pensar comprar um portátil com os novos chips gráficos da Intel, talvez tenha que esperar mais algumas semanas.