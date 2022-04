Relatório: Metade dos inquiridos gostava de se apagar completamente da Internet

Embora não pareça à primeira vista, a verdade é que a Internet nos conhece melhor do que nós mesmos. Cada vez mais conscientes disto, os utilizadores não estão satisfeitos com a sua presença online, de acordo com um novo inquérito.

Aliás, mais metade dos inquiridos admitiu que gostava de poder eliminar-se da Internet.

Uma vez na Internet, para sempre na Internet. Poderá não ser tão linear assim, mas a verdade é que é muito complicado eliminar alguma coisa que tenha sido partilhada, desde dados, até documentos e ficheiros pessoais. Afinal, embora esteja à distância de um clique, é um mundo altamente complexo e profundo.

Com o tempo e o crescimento tecnológico, os utilizadores estão cada vez mais conscientes de que as empresas às quais se associam deverão saber mais sobre eles do que eles próprios.

Aliás, a NordVPN entrevistou cerca de mil pessoas, nos Estados Unidos da América, e percebeu, por exemplo, que mais de metade dos inquiridos gostaria de se apagar completamente da Internet. Os entrevistados são todos maiores de 18 anos, inclusive, e o objetivo do estudo passa por perceber o que os utilizadores sentem acerca da sua presença online.

De entre os inquiridos, pouco menos de metade disse não confiar na Internet e uma pequena parte disse que preferia que a Internet não existisse ou que nunca tinha utilizado. Sobre o tipo de dados pessoais que não queriam ver online, 53% disse não querer estranhos a aceder às suas informações financeiras, e 35% revelou não querer ver a sua informação médica disponível online. Por outro lado, 9% mostrou-se tranquilo com a partilha de informação financeira, e 14% demonstrou que não se importaria de partilhar informação médica. Além disso, 34% dos inquiridos afirmou não estar confortável com a possibilidade de alguém ler os seus e-mails e mensagens pessoais.

De acordo com a PCMarg, 31% da amostra está disposta a pagar até 100 dólares para esconder a sua identidade na Internet, enquanto que 12% está disposta a pagar até 500 dólares, e 3% pondera 1000 dólares ou mais.

Os resultados do inquérito mostram, de forma clara, que os utilizadores não estarão satisfeitos com a sua exposição na Internet. Além disso, permite refletir sobre a impossibilidade de nos apagarmos completamente.

Partilhe connosco a sua opinião!