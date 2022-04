Microsoft poderá adicionar publicidade nos jogos gratuitos da Xbox

De acordo com as mais recentes informações, tudo indica que a Microsoft estará a ponderar adicionar publicidade nos seus jogos gratuitos para a Xbox.

As fontes que avançaram com estes dados, indicam que a empresa estará a definir uma estratégia para inserir publicidade das marcas, mas sem interromper a experiência de jogo. Isto porque os anúncios seriam colocados em banners virtuais inseridos no próprio ambiente do jogo gratuito.

Uma frase que tem sido usada recorrentemente é a de que "não há almoços grátis" que, no fundo, em determinados contextos, significa que tudo tem um preço, e quando é gratuito talvez o próprio utilizador seja o produto. E este ditado é muito usado nas situações em que, para se ter acesso a algo gratuitamente, a pessoa tem apenas que assistir a alguns conteúdos publicitários.

Jogos gratuitos da Xbox podem vir a ter publicidade

Algumas fontes próximas da Microsoft adiantam que a empresa está a desenvolver um programa para ajudar as marcas a inserir anúncios em banners dentro dos jogos gratuitos da Xbox. Desta forma, as empresas que pretendam ver a sua marca divulgada, poderão comprar uma espécie de inventário de anúncios de modo a garantir um espaço para si em outdoors virtuais.

Assim, tudo parece indicar que a Microsoft está a criar uma espécie de 'mercado privado', e a limitar os anúncios das marcas para que estes não interrompam a experiência do jogo. Segundo as fontes "o programa permitirá que os anunciantes alcancem os consumidores através de anúncios no jogo que não interrompam a experiência do jogo".

Os detalhes das informações reveladas dizem que a Microsoft ainda estará a analisar empresas de tecnologia para elaborar o catálogo de anúncios e avançar com a implementação dos mesmos. E este programa poderá ser posto em prática já entre os meses de julho e setembro deste ano.

Para já, a empresa liderada por Satya Nadella ainda não confirmou nem desmentiu esta possibilidade. Mas em entrevista ao Business Insider, um porta-voz da Microsoft disse que a gigante tecnológica está constantemente a esforçar-se para "melhorar a experiência" dos programadores e jogadores, mas que não tinha "mais nada para partilhar".

Caso seja muito intrusivo, este programa de publicidade pode não agradar a muitos jogadores. Mas talvez o facto de ser implementado em jogos gratuitos tenha uma maior tolerância por parte dos gamers. Desta forma, os programadores ganham mais algum dinheiro com estes anúncios, sem depender das compras no jogo feitas pelos utilizadores.