Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Como ter as notificações ativas no meu Xiaomi Pad 5?

Bom dia. Tenho um Xiaomi Pad 5 e não consigo receber notificações da maior parte das aplicações tais como Reddit, Twitter, Youtube entre muitas outras. Além disso, aplicações que necessitem de correr em background como o Google Photos não correm. Penso que o problema esteja relacionado com a otimização de bateria que a Xiaomi faz para a bateria durar mais mas que se torna muito incômodo quando não se consegue receber notificações sequer. Já desliguei todas as otimizações de bateria para estas apps pondo em modo unrestricted, dei-lhes todas as permissões e marquei as para auto-start e mesmo com tudo isto continuo a não receber as notificações. Existe mais alguma coisa que eu possa fazer para receber notificações finalmente? Obrigado, Tiago Cadavez

Resposta:

Tiago,

Esse problema sugere que a origem não será cada uma das aplicações, mas sim o sistema que gere as push notifications: Google Play Services.

O problema que está a ter é precisamente o que acontece em dispositivos Android que não têm os serviços Google instalados. Boa parte das aplicações Android recorre aos serviços da própria Google para gerir todo o tipo de comunicação em background. Por exemplo, as Apps do Facebook (incluindo Instagram, Messenger e WhatsApp) funcionam de forma independente da Google, pelo que não deverá estar a ter problemas com estas.

Assim, o que deverá fazer é verificar se as opções/definições que descreveu estão a ser aplicadas à App Google Play Services e Google Services Framework (em português, Enquadramento de Serviços Google).

Se mesmo assim não funcionar, experimente eliminar os dados e cache dessas aplicações. Em última instância, poderá ter que restaurar os dados de fábrica para restabelecer o funcionamento das push notifications.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque tenho o Windows em Português e em Inglês?

Boa tarde, Acompanho por vezes os vossos esclarecimentos com as dúvidas e problemas que surgem aos leitores do vosso site. Como eu por vezes tiro as minhas, sendo agora o caso, pois ao ler o esclarecimento de um problema igual, não consegui depois de ver o esclarecimento e seguir todos os passos do referido link, o caso não ficou resolvido, pois tudo estava bem tal como referido, tudo em PT.PT. A imagem que serve de exemplo é tal e qual a minha no explorador de ficheiros. Porque tal acontece, foi de atualizações? Ou outra coisa estranha ao windows, pois quando instalei estava tudo em português e agora isto. Bem espero não estar a chatear com isto mas é caso para saber o que se passa. Obrigado pelo vosso tempo e esclarecimentos servem de grande ajuda. Cumps. Silva Henrique

Resposta:

Silva,

A resposta dada na altura parece funcionar para a maioria dos idiomas, mas não para o do nosso país.

O que recomendam é que seja instalado o pack de idiomas de PT do Brasil e que assim tudo ficará num idioma que conhece bem.

Ainda assim, destacamos que não ficará em português de Portugal, mas sim português do Brasil.

Esperamos que a Microsoft traga uma solução, mas que parece tardar a chegar.

[Respondido por Pedro Simões]

Que portátil é que me recomendam comprar?

Boa tarde, Preciso de comprar um PC Portátil e gostaria de obter a v/ opinião sobre o assunto. Estaria na disposição de gastar no máximo 650/700€. Cumprimentos, Sérgio Pereira

Resposta:

Sérgio,

Por muito que o queiramos ajudar, sem nos dar mais informação não podemos dar opinião sobre que computador portátil poderá comprar.

Para além de precisar de saber qual a utilização que pretende dar a este dispositivo, era também importante saber mais sobre as especificações que procura.

Além disso, há ainda a questão do sistema operativo que lhe será mais ajustado. Tem ou não tablet, que smartphone usa, toda esta informação pode ser condicionante para a escolha.

Assim, e sem mais informação, torna-se quase impossível dar-lhe uma resposta direta.

[Respondido por Pedro Simões]

Quando vou conseguir mudar facilmente o browser do Windows 11?

Bom dia Pplware, Tenho lido com muita atenção as mudanças que a Microsoft tem colocado no Windows 11. Estas parecem estar a funcionar e as melhorias já se notam. Algo que me tem deixado perplexo é a impossibilidade de mudar de browser, pelo menos de forma simples. Li também que isso está a mudar e que vou poder trocar de browser facilmente. Assim, pergunto quando é que essa opção vai finalmente estar acessível para todos, já que me parece estar apenas acessível a alguns. Obrigado, Paulo Rocha

Resposta:

Paulo,

Efetivamente a Microsoft mudou a sua opinião e vai permitir a todos mudar o seu browser padrão no Windows 11.

Esta alteração esteve em testes no programa Insider, para avaliar a sua maturidade e temos agora excelentes notícias.

Com a atualização lançada esta semana, na passada 3ª feira, a Microsoft resolveu promover esta alteração para o Windows 11.

Assim, e se já instalou esta atualização, então encontrará a novidade e poderá finalmente mudar de browser a qualquer momento e sem complicações.

[Respondido por Pedro Simões]

Como colocar em pausa as notificações do Android?

Pplware, tenho um problema com o meu smartphone Android e gostava que me ajudassem. Recebo muitas notificações no telefone e preciso de prestar atenção a algumas destas, de forma isolada, por serem mais importantes. O que gostava de saber é como as posso colocar em pausa e estas voltarem ao fim de algum tempo, para depois serem tratadas e resolvidas. Aguardo resposta vossas com uma solução, que sei que vão conseguir encontrar. Atenciosamente, Maria dos Santos

Resposta:

Maria,

Esta é uma função muito específica e que poderia ter de ser oferecida por uma app dedicada a esse fim.

No entanto, a Google tratou de criar uma função que pode muito bem ser o que precisa para o seu smartphone Android.

O Pplware já cobriu há algum tempo esta funcionalidade e criou até um guia para que possa ser usado por todos os utilizadores.

Para a ajudar, deixamos abaixo o link de acesso a este guia. Leia e veja como o poderá ajudar para o que pretende:

[Respondido por Pedro Simões]

