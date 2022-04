Nvidia anuncia que acabou a escassez das suas gráficas GeForce RTX 30

A escassez de chips foi um dos temas mais noticiados e comentados ao longo dos últimos meses. Tal problema afetou significativamente vários mercados, em especial o das placas gráficas.

No entanto há agora boas notícias, pois a gigante Nvidia anunciou que a falta de stock das suas GPUs da linha da atual geração GeForce RTX 30 já é uma coisa do passado!

Stock das Nvidia GeForce RTX 30 está de volta

A pandemia da COVID-19 veio acentuar vários problemas e fragilidades ao mesmo tempo que criou outros novos. Neste sentido, a escassez de componentes foi um desses problemas, tendo um forte impacto sobretudo no segmento das placas gráficas, especialmente numa altura em que as marcas lançaram novos modelos da última geração. E para além da falta de equipamentos, os existentes encontravam-se também a preços extremamente acima do recomendado pelas marcas, devido à lei da oferta e da procura.

Se foi um dos que sofreu de alguma maneira com esta indisponibilidade de produtos, então há agora boas notícias. Se por um lado o valor das GPUs começa a ficar cada vez mais próximo do tabelado inicialmente pelas marcas, agora também a própria oferta de unidades está a retomar à normalidade tão desejada.

Neste sentido, a Nvidia anunciou recentemente a medida "Restocked & Reloaded", na qual informa os consumidores da reposição da disponibilidade de qualquer uma das suas mais modernas placas gráficas no mercado. Segundo a informação da fabricante:

As placas gráficas da série GeForce RTX 30 já estão disponíveis para reserva. Consiga a melhor experiência de jogo com Ray Tracing imersivo, um aumento significativo de IA com Nvidia DSLL, capacidade de resposta campeã de jogos com Nvidia Reflex e voz e vídeo com tecnologia IA via Nvidia Broadcast.

Estas são então novidades importantes para este que foi um dos mercados mais afetados pela falta de componentes. Resta agora aguardar para que, ao longo das próximas semanas, o preço das gráficas também estagne nos valores aceitáveis e recomendados.