Se nos últimos meses queria comprar uma placa gráfica, certamente que se deparou não só com a acentuada falta de stock das mesmas, como também com o agravamento dos preços dos modelos existentes.

Mas felizmente a situação já começa a ficar mais próxima do normal. E as últimas informações mostram mesmo que o preço das placas gráficas na Europa já só está 'apenas' 25% acima do recomendado pelas marcas. E este é então o valor mais baixos que as mesmas apresentam nos últimos 14 meses.

Preço das placas gráficas continua a descer

Continuamos a noticiar a atual realidade de valores praticados no segmento das placas gráficas e, gradualmente, estes estão a aproximar-se cada vez mais dos preços recomendados pelas fabricantes de GPUs.

Assim, de acordo com as informações mais recentes, reveladas pelo já conhecido canal alemão 3DCenter, o preço das placas gráficas das novas linhas Nvidia RTX 30 e AMD Radeon 6000 já está apenas 25% acima do recomendado, pelo menos na Alemanha. Esta percentagem é completamente diferente da realidade vivenciada há alguns meses, como por exemplo em maio de 2021, altura em que as Nvidia GeForce RTX 30 estavam 218% mais caras que o valor inicial, e as AMD Radeon RX 6000 estavam 116% mais caras.

Abaixo fica o gráfico da variação da percentagem acima do recomendado das GPUs das suas marcas ao longo dos últimos meses.

No entanto, como também é bem visível na imagem, em junho de 2021 o valor das gráficas, especialmente as da Nvidia, sofreu uma queda significativa. No entanto, o preço ainda aumentou ligeiramente entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, mas até à data verifica-se uma clara tendência de queda no valor dos equipamentos.

Na última vez que a 3DCenter apurou estes valores, a 6 de março, o preço das gráficas GeForce RTX 30 da Nvidia e Radeon RX 6000 da AMD estavam 41% e 35%, respetivamente, mais caros do que o recomendado. Agora ambas as gamas estão então apenas 25% acima do tabelado inicialmente por ambas as fabricantes.

Se está à procura de uma placa gráfica, a nossa questão é então se já verificou esta descida de preço nos equipamentos que tem encontrado.