Fidelidade Cyber Safety – Um seguro que protege a sua empresa de ciberataques

O número de ciberataques a empresas tem vindo a aumentar de forma exponencial. O modus operandi dos atacantes nem sempre é igual o que obriga ao reforço da segurança das infraestruturas em diversos campos.

E se a sua empresa for atacada, os danos estão cobertos por um seguro?

Segundo dados recentes, Portugal está entre os 30 países com maior número de ataques cibernéticos a nível mundial. Além disso, apesar de hoje existir uma clara noção do perigo dos ataques cibernéticos e do impacto que um ataque pode ter, são muito poucas as empresas que têm um seguro.

Nesse sentido, a Fidelidade tem um seguro que protege as empresas em caso de ciberataque.

De acordo com a empresa, este é um seguro especial que está atento a problemas que poucos de nós imaginamos que possam acontecer, desde intrusão de terceiros em sistemas informáticos até violação do direito de intimidade pessoal.​

A par da garantia da proteção de dados, no âmbito deste pacote é realizada uma análise à sua empresa com o objetivo de identificar possíveis vulnerabilidades:

Informação vulnerável Estas vulnerabilidades não representam um risco elevado, mas podem comprometer alguns serviços da sua empresa

Vulnerabilidades Baixas Estas vulnerabilidades representam um risco baixo, mas podem comprometer alguns serviços da sua empresa

Vulnerabilidades Médias As vulnerabilidades médias devem ser tidas em conta uma vez que apresentam um risco que pode comprometer serviços e a cibersegurança da sua empresa​.

Vulnerabilidades Altas As vulnerabilidades altas são um risco para a sua empresa e podem comprometer alguns dos seus sistemas e dados que contêm.

Vulnerabilidades Críticas As vulnerabilidades críticas representam um risco bastante elevado e comprometem serviços da sua empresa.​​



Vantagens do seguro Cyber Safety

Oferta de Diagnóstico RGPD

Análise do Site

Análise detalhada das Vulnerabilidades

Assistência Tecnológica

Serviços de Prevenção

Backups Informáticos

Este seguro oferece coberturas e garantias ao nível da:

Intrusão de terceiros nos sistemas informáticos

Violação do direito à honra e intimidade pessoal de terceiro

Incumprimento do dever de custódia de dados de carácter pessoal

Perda de lucros pela interrupção da atividade do segurado (cobertura opcional)

Responsabilidades informáticas do segurado

Teste, de forma simples e rápida, qual o grau de exposição da sua empresa a riscos cibernéticos. Para isso basta que introduza o NIPC da sua empresa.