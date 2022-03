Análise: Coluna Gembird Bluetooth Portátil com LED… e muita pinta!

As colunas pequenas, portáteis e acessíveis são um excelente produto no mercado dos dispositivos móveis. Ligam-se a qualquer smartphone e permitem fazer a festa em qualquer lugar. Uma dessas colunas que podemos usar em qualquer lugar, é a Gembird Bluetooth portátil com LED. Dá aquele toque moderno, com cores marcantes, cabe em qualquer bolso e som não lhe falta, dentro do corpo que apresenta.

Quer o preço, quer as características encaixam-se perfeitamente nos mais variados cenários onde a coluna pode distribuir som à medida.

Som em qualquer lado com muita pinta...

A portabilidade veio tornar estes dispositivos mais necessários e o consumo é cada vez maior. Em qualquer lugar usamos o nosso smartphone e conectamos uma coluna para ouvir música.

A que trazemos hoje tem um design compacto, permite ligações Bluetooth 5.0 e a faixa de frequência do Bluetooth encontra-se entre 2,402 GHz e 2,480 GHz. Tem uma potência de transmissão de RF de <9 dBm.

Em termos das características mais relevantes ao consumidor comum, a Coluna Gembird Bluetooth Portátil vem equipada com luz LED colorida. O seu alcance de sinal vai até 10 m e funciona com bateria recarregável.

Pode ter a coluna cerca de 400 horas em standby ou 3 horas de streaming de música com uma única carga. A bateria é de polímero de lítio recarregável de 500 mAh de capacidade.

E a qualidade?

Pelo preço a rondar os 13 euros, com um copo pequeno, e com um drive de 45 mm, a qualidade enquadra-se com as características apresentadas. Tem alguma proteção para podermos usar a coluna em ambientes mais rústicos e de certeza que não vai incomodar a praia.

A oferta toda ela é minimalista, a caixa traz a coluna, um cabo USB-A para USB-C, que carrega a coluna e uma pequeno manual de instruções.

Em Portugal este produto é distribuído pela Limifield. A marca, a Gembird, foi fundada em 1997 na Holanda por profissionais de TI com a ambição de se tornar líder de mercado na área de acessórios e periféricos para computadores.

Atualmente oferece uma gama bastante significativa de periféricos e dispositivos de áudio, sendo a própria empresa a produzir os dispositivos nas suas fábricas.