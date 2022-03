Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para abril

Estamos quase, quase no mês de abril, onde iniciamos com o dia das mentiras e entramos no espírito da Páscoa. Neste, ou noutro qualquer mês, a Netflix é sempre uma companhia perfeita em diversas ocasiões.

Desta forma, hoje deixamos os filmes e as séries que vão estrear na plataforma de streaming no mês de abril de 2022.

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - A Bolha

Escapadelas, enrolanços e ataques de nervos. O elenco e a equipa de uma série de filmes de ação tentam rodar uma sequela enquanto estão de quarentena num hotel chique.

Este filme Netflix vai para o ar no de 1 de abril.

A Bolha

Dia 8 - Elite T5

Quando três adolescentes da classe operária são transferidos para uma escola privada, as desigualdades entre eles e os alunos ricos resultam em homicídio.

A quinta temporada desta série vai estrear no dia 8 de abril.

Elite

Dia 8 - Mestres do Metal

Para os adolescentes inadaptados Hunter e Kevin, o caminho para a glória é simples: dedicarem-se ao 'heavy metal' e vencerem a Batalha das Bandas. Será isso possível?

O filme original da plataforma de streaming estreia a dia 8 do próximo mês.

Mestres do Metal

Dia 8 - As Meninas de Vidro

Quando a pressão de um papel principal se torna insuportável para uma bailarina, ela e uma colega encontram refúgio numa amizade que as isola do mundo real.

Pode ver este novo filme também no dia 8 de abril.

As Meninas de Vidro

Dia 9 - Tomorrow

Após um acidente que o torna metade humano e metade espírito, um jovem é contratado por uma empresa do submundo para cumprir missões especiais.

No dia 9 de abril vai estrear um novo episódio desta série Netflix.

Tomorrow

Dia 14 - Borgen

Neste drama marcante, uma reviravolta inesperada coloca Brigitte Nyborg no cargo de primeira-ministra dinamarquesa fazendo dela a primeira líder feminina no seu país.

Novos episódios desta série vão para o ar no dia 14 do próximo mês.

Borgen

Dia 15 - Anatomia de um Escândalo

A vida privilegiada de Sophie como esposa de um poderoso político sofre uma reviravolta quando se descobrem segredos escandalosos e ele é acusado de um crime chocante.

Esta nova minissérie vai ficar disponível no dia 15 de abril.

Anatomia de um Escândalo

Dia 20 - Better Call Saul T6 Parte 1

Esta prequela de "Breaking Bad - Ruptura Total", acompanha a transformação do advogado Jimmy McGill no moralmente ambíguo advogado Saul Goodman.

A primeira parte da 6ª temporada estreia dia 19 de abril.

Better Call Saul

Dia 20 - Boneca Russa T2

Nadia descobre que, pior do que morrer no dia do seu 36º aniversário, é reviver a noite da sua morte uma vez, e outra, e outra...

A segunda temporada desta série ficará disponível no dia 20 do próximo mês.

Boneca Russa

Dia 22 - Heartstopper

Charlie e Nick descobrem que a sua amizade improvável pode ser algo mais enquanto lidam com a vida na escola e o amor jovem nesta série sobre a adolescência.

A nova série Netflix vai para o dia dia 22 de abril.

Heartstopper

Dia 22 - Selling Sunset T5

Quem entra, vira o centro das atenções. Quem já está no mercado, é pura arrogância. E todos misturam trabalho e diversão enquanto fecham negócios multimilionários.

A quinta temporada desta série ficará disponível no dia 22 do próximo mês.

Selling Sunset

Dia 29 - Grace and Frankie T7

Quando os seus maridos as deixam para ficarem juntos, a bem-comportada Grace e a excêntrica Frankie tornam-se verdadeiras companheiras.

Os episódios finais iniciam na plataforma a 29 de abril.

Grace and Frankie

Dia 29 - Ozark T4 Parte 2

Um consultor financeiro arrasta a família de Chicago até aos Ozarks, no Missouri, onde terá de lavar 500 milhões de dólares em cinco anos para aplacar um barão de droga.

Pode ver a segunda parte da quarta temporada no dia 29 de abril.

Ozark

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?