Reddit já permite pesquisar comentários

Se é utilizador do Reddit, sabe que os comentários nas publicações podem ser (quase) incontáveis. Então, após muitos anos de pedidos, a plataforma decidiu permitir, a partir de agora, a pesquisa de comentários.

O anúncio foi feito ontem, dia 15 de abril.

Na quinta-feira, dia 14 de abril, o Reddit anunciou que é finalmente possível pesquisar comentários. Caso seja utilizador, saberá do que se trata, caso não seja, saiba que os utilizadores da plataforma pedem esta funcionalidade há 17 anos.

Antes, de acordo com os responsáveis pelo produto e design do Reddit, os utilizadores precisavam de percorrer todos os comentários de cada publicação, por forma a encontrar aquele que procuravam especificamente. Agora, podem pesquisar respostas e comentários específicos nas publicações do Reddit.

Aparentemente, esta funcionalidade foi a mais pedida, num inquérito realizado pela plataforma, em 2021. Durante os testes, cerca de 26.000 pessoas utilizaram a funcionalidade, para pesquisar mais cinco mil milhões de comentários.

Além disso, o Reddit melhorou a pesquisa, facilitando-a. Afinal, antes, para encontrarem um resultado, os utilizadores precisavam de procurar uma correspondência exata do comentário que queriam encontrar. Agora, é menos limitado, facilitando o processo.

A par desta novidade, o Reddit registou um aumento de 60% nos resultados para as consultas que, antes, não os tinham. Mais do que isso, a funcionalidade de pesquisa dará, a partir de agora, prioridade a conteúdos novos e verificará o histórico do utilizador para priorizar os resultados que lhe poderão interessar mais.

