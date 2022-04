Twitter ativa “poison pill” por causa de Elon Musk! Saiba o que é…

Como temos vindo a acompanhar, Elon Musk anda com ideias de comprar a rede social Twitter. Musk está disposto a pagar 54,20 dólares (cerca de 50 euros) por ação, em dinheiro o que dá um total de 43 mil milhões de dólares (quase 40 mil milhões de euros).

No entanto, o Twitter já tomou medidas para se proteger e ativou o "poison pill". Saiba o que é.

Numa carta enviada ao diretor da administração do Twitter, Bret Taylor, Elon Musk, afirma ter investido na rede social por acreditar no "potencial" da plataforma para garantir o direito à liberdade de expressão em todo o mundo. Musk pretende também querer retirar a empresa da bolsa de Nova Iorque. "Esta é a última e a melhor oferta que posso fazer, e, se não for aceite, terei de considerar a minha posição enquanto acionista", acrescentou.

Twitter ativa Poison Pill ! O que significa?

Poison Pill é um plano de direitos dos acionistas, conhecido também como "pílula de veneno", e consiste num tipo de tática defensiva usada pelo conselho de administração de uma empresa contra uma aquisição.

Tal medida dá aos acionistas o direito de comprar ações adicionais da empresa com um desconto, diluindo, assim, a participação acionista da parte hostil.

Esta medida agora ativada, pretende dificultar a compra de mais de 15% das ações do Twitter por Musk, que já detém 9% do capital.

De acordo com um comunicado da empresa, o conselho de administração adotou, por unanimidade, um "plano de direitos", que "tem o objetivo de que todos os acionistas obtenham o valor total do seu investimento no Twitter".

O Plano de Direitos reduzirá a probabilidade de qualquer entidade, pessoa ou grupo obter o controlo do Twitter através da compra no mercado aberto sem pagar a todos os acionistas o prémio devido pelo controle acionista ou sem dar ao conselho de administração tempo suficiente para tomar decisões informadas e realizar ações que defendam os interesses dos acionistas

Esta medida, que é considerada legal e expira num ano, não significa que o conselho não possa aceitar ou contemplar uma proposta de aquisição da empresa, especifica a mesma nota informativa emitada pelo Twitter.