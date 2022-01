Reddit está a ponderar entrar no mundo das NFT

Com o mundo digital a ganhar força, motivada pela adesão que as empresas estão a protagonizar, algumas redes sociais também já mostraram interesse e revelaram planos para o integrar. Caso disso é, como não poderia deixar de ser, o Reddit.

De ressalvar que ainda não foram feitos anúncios oficiais e que se tratam, ainda, de testes internos.

Apesar de ainda ser uma incógnita para muitas pessoas, as NFT estão rapidamente a ganhar terreno num mundo que se conhece cada vez mais digital. Depois de o Twitter anunciar que irá permitir que uma NFT seja definida como imagem de perfil, o Reddit parece querer entrar também nesse mundo e da mesma forma.

Conforme adiantado pelo TechCrunch, o Reddit está a ponderar a possibilidade de os utilizadores colocarem NFT como imagem de perfil. Aliás, a plataforma já estará a testar a nova funcionalidade internamente.

Por estar ainda numa fase embrionária, não é claro como as NFT serão geridas na rede social. No entanto, sabe-se que o Reddit permitirá utilizar qualquer NFT como imagem de perfil, e não apenas as CryptoSnoos da plataforma.

Estamos sempre a explorar formas de fornecer valor aos utilizadores e comunidades no Reddit. Estamos atualmente a testar a possibilidade de utilizar NFT como imagens de perfil e a verificar a propriedade. Este é um pequeno teste interno e não foi tomada qualquer decisão sobre a expansão ou implantação.

Explicou Tim Rathschmidt, porta-voz do Reddit.

Esta não é a primeira vez que o Reddit aposta no mundo digital. Afinal, no ano passado, a empresa lançou uma quantidade limitada de CryptoSnoos, uma NFT baseada em Etherium. Esta novidade dividiu as opiniões dos utilizadores, tendo alguns demonstrado preocupação relativamente ao preço e outros considerado idiota.

Tratando-se de um mundo tão complexo, e considerando que o Reddit avança, há ainda muitas arestas por limar e muitas novidades a serem dadas.

