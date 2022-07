Intel anuncia oficialmente a gráfica Arc A750, mais rápida do que a Nvidia GeForce RTX 3060

Depois de vários rumores e leaks, a Intel anunciou finalmente a sua placa gráfica A750 da nova linha Arc Alchemist. Já muito foi falado sobre este modelo, mas agora a fabricante norte-americana tornou-a oficial.

Com o anúncio foram também fornecidos alguns detalhes sobre o novo chip e alguns testes que mostram que a Intel Arc A750 consegue mesmo ser mais rápida do que a GeForce RTX 3060 da rival Nvidia.

GPU Intel Arc A750 anunciada oficialmente

E se achávamos que às segundas-feiras é quando as marcas apresentam as suas novidade, a Intel veio agora contrariar um pouco essa tendência. A marca norte-americana anunciou oficialmente nesta sexta-feira (15) a sua nova placa gráficas Arc A750.

Trata-se da primeira GPU de com um maior desempenho da marca, mas, tal como alguns rumores já haviam ditado, será produzida num formato de edição limitada. A novidade chega assim após poucos dias de ser revelada a primeira fotografia deste equipamento. Possivelmente a Intel começou a perceber que já seria difícil esconder a Arc A750 por mais tempo.

E como forma de esclarecer as informações que têm sido reveladas por fontes não oficiais, a empresa de Pat Gelsinger anunciou o equipamento e também mostrou os resultados dos testes de desempenho realizados à placa gráfica, destacando ainda a comparação com a GPU Nvidia GeForce RTX 3060, que deverá ser a sua principal rival.

Veja de seguida o vídeo da Intel com a apresentação oficial da placa gráfica Arc A750.

A GPU Intel Arc A750 terá 3.072 núcleos, 12 GB de memória GDDR6 e uma interface de memória de 192 bits. Contará com duas ventoinhas com 15 hélices cada e é alimentada por duas PCI-Express de 8+6 pinos.

Testes mostram que Arc A750 é mais rápida do que a RTX 3060

A marca realizou testes de desempenho à sua GPU usando uma resolução Quad HD de 2560 x 1440 pixels com configurações gráficas definidas como Alta. E de acordo com os resultados, a Arc A750 conseguiu ser mais rápida do que a rival da GeForce RTX 3060 da Nvidia durante a execução de vários jogos.

Tal como podemos verificar pela imagem acima, a gráfica da Intel conseguiu ser 6% mais rápida do que a RTX 3060 no jogo Fortnite; 17% mais rápida no F1 2021; 15% mais veloz no Cyberpunk 2077, 14% acima no jogo Control e 13% mais rápida do que a rival em Borderlands.

Apesar de este anúncio já nos dar uma melhor ideia do que podemos esperar desta linha, a fabricante não revelou ainda o preço nem a data de lançamento prevista.