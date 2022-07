Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Fecho ou não as apps antes de desligar o iPad?

Boa noite, chamo-me Rui Pedro e mando este email para saber se me poderiam, por favor, tirar uma dúvida, agradecendo desde já pelo apoio e atenção prestada. Adquiri recentemente um iPad e gostaria de perguntar se antes de o desligar se é recomendado encerrar todas as apps que estão em segundo plano ou se o poderei desligar sem ser necessário encerrá-las. Agradecendo uma vez mais e dando também os parabéns pelo vosso excelente trabalho, desejo a continuação de uma ótima noite e de um excelente fim-de-semana! Com os melhores cumprimentos, Rui Pedro

Resposta:

Rui,

Obrigado desde já pela preferência.

Sim, pode desligar o aparelho sem ter de se preocupar com o que quer que seja.

Para comodidade do utilizador, e para que o encerramento (seja por que razão for) não interfira com a utilização, o estado de cada aplicação fica guardado. Dessa forma, poderá retomar o ponto em que estava em cada aplicação, sem mais preocupações.

No entanto, sempre que quiser (e não necessariamente quando encerra) poderá fechar qualquer aplicação que esteja a correr em segundo plano (no caso do iOS, estão num estado “adormecido”, com um refresh controlado), e assim começar “do início” quando a voltar a abrir.

Não é esperado que o encerramento de apps em background tenha impacto no consumo energético.

[Respondido por Hugo Cura]

Office 2016 ou Office 2019, qual devo manter no Windows?

Sigo-vos diariamente há muitos anos e, claro, esta coluna de apoio é importante para o meu conhecimento! Passo a descrever o que aconteceu. Tenho 3 computadores. Num tenho o Office 2013 totalmente original, pois tenho a caixa com o cartão da licença. Nos outros dois instalei, num a versão 2016 e no outro a 2019, licenças digitais adquiridas em sites muito publicitados, onde se praticam preços muitos baixos! Tenho conta na Microsoft. Nela, estranhamente, só constam as versões 2003 e 2016. A versão 2019 não consta e não sei o porquê! Lembro-me que o Office foi ativado por telefone e durante mais de um ano foi-se normalmente usando e atualizando! Tudo corria bem, mas um dia sem que eu me apercebesse, a instalação da versão 2019 foi automaticamente substituída pela 2016! Felizmente tinha uma imagem do sistema e repus. À cautela, nesse PC, terminei a sessão na conta Microsoft. Quase aposto que foi detectada que "aquela" licença tinha marosca e retiraram-na? Ou será outra coisa? Qual a vossa opinião? Obrigado e continuem o v/ trabalho em prol da comunidade José Manuel

Resposta:

José,

Da descrição que enviou, parece que a Microsoft percebeu que tem na sua posse uma licença não oficial. Por essa razão o Office 2019 desapareceu, sendo substituído pela versão anterior, que até consta da sua lista e associada à sua conta.

Caso repita o cenário que teve instalado, esta situação deverá repetir-se, com a mesma justificação de falta de associação da conta ao Office 2019.

Assim, e se a versão 2016 do Office for suficiente, o que recomendamos é que mantenha as suas máquinas como estão e sem qualquer alteração.

Desta forma, não vão ser alteradas as versões e o software presente.

[Respondido por Pedro Simões]

O que se passa com o login do meu Windows 11?

Boa tarde, Estou com um problema no arranque da minha máquina. É um portátil com o Windows 11 pré-instalado e até agora tem estado a funcionar muito bem, o único problema com 5 dias atrás é que ele arranca muito bem, mas quando abre a janela para introduzir o PIN ele bloqueia durante 4 a 5 minutos até desaparecer a janela do PIN e mostrar a imagem de entrada e depois dou um click e já deixa introduzir o PIN normalmente e inicia a sessão sem problema algum e depois faço tudo normalmente. Estou a ficar desesperado pois por vezes preciso de um inicio rápido e tenho de ficar 4 a 5 minutos a aguardar. Conseguem dar uma ajuda por favor? O meu muito obrigado desde já pela vossa atenção. O meu sistema é: LAPTOP-MCA96UDB

Intel(R) Core(TM) i7-9750HF CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz

16,0 G

Sistema operativo de 64 bits, processador baseado em x Mário Renato do Carmo Loureiro

Resposta:

Mário,

Antes de dar uma sugestão para tentar resolver esse problema, dou uma dica para tentar contornar o impedimento de fazer login.

A ideia passa por aceder ao “ecrã prioritário” que permite iniciar a sessão e, talvez dessa forma, consiga acelerar o início de sessão e “passar” por cima desse bloqueio. Para o fazer, experimente utilizar a boa e velha combinação de teclas Ctrl+Alt+Del (mais do que uma vez se necessário), escolhendo depois a opção Iniciar sessão. Este ecrã não funciona enquanto está a fazer login, mas é possível que funcione no momento imediatamente antes.

Depois, no que diz respeito à resolução do problema, poderá ser bastante difícil determinar a razão, onde poderão ser necessários alguns procedimentos mais avançados para obter alguma informação útil.

Um primeiro passo, é perceber se instalou algo antes de o problema começar a acontecer, como um antivírus ou firewall, ou algo que possa interferir com o sistema. Uma unidade de rede que tenha configurado, ou uma drive ligada ao PC, também poderá causar esse tipo atraso. Se identificar algo, reverta ou desligue, para perceber se surte efeito.

Se o problema persistir, recomendo que utilize o Visualizador de eventos, para perceber a sequência de eventos no processo de arranque. Assim, deve ir ao menu Iniciar, escrever “Visualizador de eventos” e abrir.

Em Registos do Windows > Sistema, conseguirá ver a data/hora de cada evento, bem como os erros que surgem e um detalhe da operação. Uma análise minuciosa, não só em Sistema mas também nos outros, poderá levar à origem do problema.

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G e Poco F4, qual escolher?

Boa tarde, gostaria de colocar uma questão se fosse possível. É uma questão mais de gosto pessoal, contudo gostaria de ouvir uma opinião profissional quanto a esta situação. Entre o Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G e o Poco F4, é justificada a diferença superior a 100€ ? Isto é, compensa esses ~100€ em relação um ao outro? Carlos Gaspar

Resposta:

Carlos,

Há pelo menos duas razões que justificam essa diferença de preço: processador e câmaras.

No processador, o Snapdragon 870 (Poco F4) consegue quase o dobro do desempenho do Snapdragon 695. Pode não ser visível “lado a lado”, mas poderá fazer toda a diferença numa utilização mais intensiva.

Depois, quanto às câmaras, pode-se dizer que o Poco F4 já inclui hardware de topo, concretamente a estabilização ótica de imagem (OIS). É geralmente uma característica que não existe em smartphones de gama média, e o Poco F4 (que podemos considerar já de gama média-alta) já traz esse mecanismo.

Finalmente, há outros pormenores menos relevantes, como o suporte do Poco F4 a redes Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 (contra 5.1), e também memória interna UFS 3.1 (contra 2.2).

Agora a questão permanece: é justificada a diferença de 100€? Depende, se é ou não um utilizador intensivo e valoriza muito a rapidez/fluidez, e se valoriza a capacidade de estabilização ótica. Caso valorize mesmo, sim, os 100€ justificam-se.

[Respondido por Hugo Cura]

Como faço para limpar as câmara do meu smartphone?

Amigos do Pplware, Reparei há alguns dias que tenho as lentes da câmara do meu smartphone sujas e com marcas que se notam. Estas estão a ter impacto nas fotografias que tiro, que ficam já com estas mesmas marcas, sendo por isso quase impossível de usar. A minha pergunta é simples e passa por querer saber como posso/devo fazer a limpeza das lentes, para assim ter novamente fotografias em condições. António Matias

Resposta:

António,

Esse é um problema que pode acontecer com frequência e que pode ser facilmente resolvido, sendo simples de eliminar.

Bastará passar nas lentes um simples pano de limpar óculos, eventualmente com o líquido de limpeza, mas sem exagerar na quantidade.

Não deve em qualquer situação aplicar diretamente líquidos, para evitar estragar o módulo de fotografia do smartphone. Da mesma forma, deve ter cuidado com o pano que usar para não riscar as lentes e causar danos permanentes.

À parte disso, pode tratar da limpeza de forma simples e rápida, sempre que achar necessário.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.