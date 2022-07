AirTags ajudam os viajantes a localizar malas perdidas nesta trapalhada da aviação

Passageiros retidos dias a fio nos aeroportos, milhares de bagagens perdidas por esse mundo fora e as companhias aéreas em desespero, com tanta incompetência e falta de uma boa gestão. Em Portugal, foram notícias destas a abrir os telejornais que mostraram o caos, a falta de competência durante semanas a fio e ainda está longe de se resolver. Algumas pessoas colocam os AirTags nas suas malas para tentar perceber o seu destino e são uma ajuda para as empresas de aviação.

São já muitos os casos de pessoas que só recuperaram as suas bagagens porque localizaram o seu paradeiro através destes localizadores da Apple.

AirTags ajudam viajantes a recuperar malas perdidas pelas empresas de aviação

Em abril passado, conforme mostramos, um casal ficou sem as suas malas e a companhia aérea desconhecia o seu destino. Por sorte, os viajantes britânicos, que voltava a casa depois de terem casado, tinham colocado um AirTag dentro de cada mala.

Como na empresa aérea ninguém sabia onde paravam as bagagens, o casal teve de recorrer à Rede Encontrar (Find My) que mostrou onde estava a bagagem perdida. E já tinha sido "roubada" Só com a ajuda da polícia é que a conseguiu recuperar algumas semanas depois.

Caos nos aeroportos deixam milhares de malas "perdidas"

Com o caos que se instalou um pouco por todo o mundo com as companhia aéreas sem conseguir dar vazão a tanto voo e tantos passageiros, muitos utilizadores decidiram colocar estes dispositivos nas suas malas. Há muitos exemplos e testemunhos de como foi eficaz usar os AirTags para ajudar a encontrar as malas "perdidas".

A Fortune relata um caso semelhante, em que um jogador de golfe pôde ver a localização (em movimento) dos seus tacos de golfe, mas a companhia aérea ainda não conseguiu reuni-los ao proprietário.

Segundo relata a revistas, Cory Prenatt, um americano, decidiu fazer uma viagem para aproveitar algum tempo livre na companhia de amigos com jogos de golfe já planeados no Reino Unido. O homem de 47 anos acabou por ter de andar sim a procurar as suas malas depois de chegar ao destino. Ninguém sabia da bagagem que estava dada como desaparecida na viagem dos EUA.

Prenatt, de Tampa Bay, Flórida, havia anexado dispositivos da Apple, os famosos AirTags, à sua bolsa de golfe e outras bagagens para monitorizar o destino após ser feito o check-in para seu voo. Ao desembarcar no Reino Unido, ele viu que as suas malas ainda estavam presas na pista do aeroporto de Newark, onde permaneceram por dois dias.

A suas bagagem acabou por ser enviada para um armazém em Edimburgo, mas enquanto conduzia até ao local, para a levantar, percebeu que os seus pertences já estavam em movimento, em direção a Aberdeen. O AirTag posteriormente mostrou que a bagagem estava parada em West Midlands, Inglaterra.

Dois meses desde a sua viagem, e após repetidas consultas à British Airways e empresas de correio, Prenatt ainda não recebeu a sua bolsa de golfe de volta. Ele diz que contém mais de 10.000 dólares em equipamentos, incluindo um taco de 4.000 dólares que o seu filho lhe deu como presente.

AirTags ajudam a recuperar 7.000 dólares de equipamento fotográfico roubado

Além destes casos da malas perdidas, estes dispositivos de localização de objetos têm sido úteis para recuperar outro tipo de material que é roubado ou "desviado do lugar". Que o diga Graham Tait, que estava de férias no sul da Austrália no início de maio, e foi roubado. Desapareceu a sua mala com todo o seu material fotográfico. Um conjunto de equipamentos avaliados em cerca de 7 mil dólares (cerca de 6700 euros).

Com a ajuda a tecnologia da Apple, Tait seguiu o seu equipamento e deu indicações à polícia que recuperou o material roubado.