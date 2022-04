Homem usa um AirTag e um PowerPoint para mostrar à companhia aérea onde estão as malas

Toda a história é ridícula, mas é o dia a dia por esse mundo fora. Alguém viaja, as suas bagagens são perdidas e andam dias sem que a companhia aérea faça o seu trabalho em condições. Foi o que um passageiro denunciou ao apresentar um PowerPoint com a localização da sua bagagem perdida que estava a ser seguida através de um AirTag da Apple.

Na apresentação o homem detalha o caminho feito pelas suas malas e descreve o processo no Twitter.

AirTag ajuda a encontrar mala...

Elliot Sharod e a sua esposa, Helen, regressavam de avião ao Reino Unido após terem casado no dia 17 de abril na África do Sul. No início, o casal comprou bilhetes com escalas em Abu Dhabi e Frankfurt, mas depois tiveram de remarcar o voo com uma rota diferente, devido à pandemia. Conseguiram regressar ao Reino Unido, mas a sua bagagem não.

Apesar de os AirTags da Apple terem uma certa má fama, estes dispositivos são realmente muito bons e funcionam tal como esperado. Tanto é que Sharod colocou um AirTag dentro de cada saco, de modo a poder segui-los no mapa. Graças à aplicação Find My (Encontrar), o casal descobriu que a sua bagagem foi para a primeira paragem em Frankfurt, mas nunca foi colocada no avião para Londres.

A Aer Lingus, a companhia aérea responsável pelo voo, disse que as malas seriam entregues na morada de Sharod. Na noite seguinte, apenas duas das três malas foram entregues.

Após várias chamadas e e-mails para a Aer Lingus sem uma solução, Sharod queixou-se no Twitter, mas mesmo isso não pareceu ser suficiente. Foi quando Sharod adotou uma abordagem diferente: publicou vídeos e até fez uma apresentação em PowerPoint com capturas de ecrã da aplicação Find My, mostrando exatamente onde estava a sua mala perdida.

A história tornou-se viral e até a CNN se interessou pelo assunto. Elliot disse ao canal de TV que a bagagem estava localizada em dois lugares diferentes em Pimlico, e que nunca mais se mexeu desde 21 de abril. No entanto, a companhia aérea não conseguiu encontrá-la, pelo que Sharod contactou a polícia, pois agora acredita que a mala foi roubada.

Este é um caso que mostra a importância e utilidade dos AirTags. Seguramente a utilização mais amiúde deste dispositivo irá obrigar as empresas a fazer o seu trabalho corretamente, sob a pena de verem expostas as suas incompetências o que dará certamente aso a ações judiciais.