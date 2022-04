Razer Leviathan V2: a nova barra de som para conseguir o áudio perfeito para o seu PC

A Razer é um dos nomes mais populares no que respeita ao segmento gaming. A empresa norte-americana já conta com um vasto portfólio de produtos que oferecem aos jogadores todas as funcionalidades que mais precisam, com a máxima qualidade.

Recentemente, a marca lançou a Leviathan V2, a sua nova barra de som para conseguir um ambiente sonoro amplo e imersivo que lhe proporciona a melhor experiência possível no que respeita ao áudio do seu PC.

Razer Leviathan V2: A barra de som que vai querer ter no seu PC

A Razer lançou agora um novo produto no mercado, a sua barra de som Leviathan V2 para PC. O novo equipamento promete oferecer uma clareza de áudio para que o utilizador consiga uma experiência de sonora incrível com detalhe e imersão, diretamente do seu computador. Esta é assim a primeira barra de som destinada ao segmento gaming com THX® Spatial Audio capaz de oferecer um amplo ambiente sonoro.

A barra traz 2 altifalantes principais, 2 radiadores passivos, 2 tweeters e um subwoofer direcionado para baixo. A Razer Leviathan V2 consegue assim alcançar agudos mais nítidos e claros, bem como graves profundos e fortes de forma a elevar todas as experiências de entretenimento. O equipamento foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar um som de alta-fidelidade e espetro completo para um ambiente sonoro.

Com estas características, a barra afirma que garante então maior clareza em vários pormenores, como os diálogos dos jogos e dos filmes, assim como baixos de cortar a respiração nas cenas de ação e efeitos sonoros de suspense.

A Razer Leviathan V2 vem equipada com Razer Chroma™ RGB com 18 zonas de iluminação na coluna, para que os jogadores entrem ainda mais no espírito do ambiente que os rodeia. Podem ainda personalizar a iluminação RGB com inúmeros efeitos de luz e cor integrados nos jogos. O equipamento conta com Bluetooth 5.2, para uma ligação mais estável e maior conveniência ao alternar entre dispositivos emparelhados. Inclui também pés removíveis para que a barra seja ajustada da melhor forma.

A barra pode já ser encontrada no site oficial Razer.com, nas lojas físicas RazerStore e nos revendedores autorizados, sendo que o preço recomendado é de 249,99 euros. Pode saber mais informações aqui.